25/08/2020 Juana Acosta y Ernesto Alterio, juntos pero no revueltos en el Festival de Cine de Málaga. MADRID, 25 (CHANCE) Juana Acosta y Ernesto Alterio se han convertido en dos de los grandes protagonistas del inicio del esperado Festival de Cine de Málaga, que después de cinco meses de espera a causa de la crisis sanitaria motivada por el Covid-19, ha devuelto todo su esplendor a la ciudad andaluza. Y es que la Costa del Sol vive siempre un burbujeo de actividad durante el que se ha convertido en uno de los festivales cinematográficos más importantes de nuestro país.



MADRID, 25 (CHANCE)



Y, entre las presentaciones que ya han tenido lugar en el festival malagueño, están las de los últimos films de Juana y de Ernesto, una ex pareja muy bien avenida que atraviesa por uno de sus mejores momentos. Y es que tanto la colombiana como el hijo de Héctor Alterio encadenan un proyecto tras otro y actualmente son dos de nuestros intérpretes más demandados.



Juana, que fue le encargada de presentar la Gala de inauguración del Festival, ha presentado también su última película, "Inconveniente", de Bernabé Rico. Espectacular con un conjunto de Chanel y unas gafas de sol Fendi, la colombiana acaparó todas las miradas con su belleza felina.



Un día antes era el turno de Ernesto que, casualidades de la vida, no ha llegado a coincidir con la madre de su hija Lola. El actor argentino, que acudía a presentar su nuevo film como protagonista, "Un mundo nuevo", se ha dejado el pelo largo por motivos de trabajo, y con un "kiki" que destacaba sus intensos ojos azules, no se quedó cortó en lo de acaparar miradas se refiere.



Después de 15 años juntos, Juana y Ernesto sorprendían anunciando su separación hace casi dos años. Ahora, cada uno es feliz por su lado - ella con el francés Charles Alazet y él con Ella Jazz - y conforman la ex pareja más atractiva de nuestro cine.