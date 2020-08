Irán.- El Consejo de Seguridad de la ONU no tomará medidas ante la petición de EEUU de más sanciones a Irán

20/06/2019 Consejo de Seguridad de la ONU POLITICA INTERNACIONAL NACIONES UNIDAS



MADRID, 26 (EUROPA PRESS)



El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha anunciado este martes que no tomará medidas con respecto a la petición de Estados Unidos de extender el embargo de armas impuesto contra Irán, ante la falta de consenso en el organismo.



"No hay consenso en el consejo y, por lo tanto, la Presidencia no está en posición de tomar medidas", ha explicado el embajador de Indonesia en la ONU, Dian Triansyah Djani, cuyo país que preside actualmente el Consejo de Seguridad.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, entregó hace una semana de manera oficial una petición al Consejo de Seguridad para ampliar las sanciones contra Irán, en vísperas de la finalización el próximo 18 de octubre del embargo que se le impuso a la nación persa, pese a que ningún miembro, entre ellos sus aliados, tenía intención de apoyar la prórroga.



La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, ha emitido un comunicado criticando la postura del Consejo de Seguridad, al que ha acusado de "ausencia de coraje y claridad moral".



"Durante meses y meses, le dijimos al Consejo que el presidente Donald Trump nunca permitiría que el patrocinador estatal más grande del terrorismo del mundo comprara y venda aviones, tanques, misiles y otros tipos de armas convencionales libremente", ha dicho.



"Irán ha desafiado el embargo de armas de este Consejo, fomentando conflictos y asesinatos en todo el mundo, ya que suministra armas a milicias apoderadas y grupos terroristas", ha continuado la embajadora de Estados Unidos, quien también ha metido en la ecuación a Rusia, China, y Venezuela, quienes, ha dicho, se "deleitan con la disfunción y el fracaso de este Consejo".



Por su parte, el presidente de Irán, Hassan Rohani, ha manifestado este martes que "la máxima presión ejercida por Estados Unidos" sobre el país "ha resultado ser un rotundo fracaso" y ha destacado "el poder de la diplomacia iraní a nivel internacional", tras "vencer a Washington en la ONU".



"Nosotros hemos demostrado que, a pesar de esas presiones, podemos gestionar el país; podemos mantenernos unidos, y con la gracia de dios si esta unidad persiste, con seguridad la presión de Estados Unidos fracasará", ha asegurado Rohani durante un mensaje televisado, del que se ha hecho eco la agencia iraní de noticias IRNA.