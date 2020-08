Huawei cierra brecha con Samsung en caída global: Gráfico

(Bloomberg) -- El liderazgo de Samsung Electronics Co. en teléfonos inteligentes se desvaneció en el segundo trimestre, llegando a un “empate virtual” con Huawei Technologies Co., según cifras publicadas por la compañía de investigación Gartner el martes. El mercado mundial de dispositivos se contrajo 20,4% en comparación con el mismo período del año pasado, a medida que las cuarentenas por covid-19 perjudicaron la demanda, pero hubo una recuperación intertrimestral en China, dijo Gartner. La caída interanual de 27% de las ventas de Samsung fue la peor de los cinco principales fabricantes, que junto con Huawei también incluyen a Apple Inc., Xiaomi Corp. y Oppo de BBK Electronics Corp.

