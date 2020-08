Honduras acumula 55.479 contagios y 1.683 muertes por la COVID-19

A inicios de junio, el primer intento de la reapertura de las actividades económicas fracasó porque algunos establecimientos y clientes no cumplieron con las medidas sanitarias, lo que elevó el número de casos. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 24 ago (EFE).- Honduras, el tercer país de Centroamérica con más casos confirmados de COVID-19, llegó este lunes a 55.479 contagios acumulados y 1.683 muertes por la pandemia desde mediados de marzo, cuando se reportaron los primeros dos casos.

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) reportó hoy, en cadena de radio y televisión, 968 casos nuevos y 29 defunciones a causa de la enfermedad que causa el coronavirus SARS-CoV-2, que se detectó por primera vez en el país el pasado 11de marzo.

Hay 892 pacientes hospitalizados, 47 en las unidades de cuidados intensivos (UCI), y 195 en condición grave, mientras que 650 no presentan complicaciones.

La mayor cantidad de fallecidos se reportan en los departamentos de Cortés (617) y Francisco Morazán (515), en el norte y centro de Honduras, donde el coronavirus reporta una letalidad del 3,03 %.

En las últimas horas fueron aplicadas 1.666 pruebas, para un porcentaje de positividad de 58,1 %, según las cifras oficiales.

El 51,8 % de los contagios (502) reportados hoy corresponden al departamento de Atlántida, en el Caribe de Honduras, seguido de Colón con 148 casos (15,3 %), añadió el organismo.

Cortés reportó 121 nuevos casos, Francisco Morazán 110, Comayagua 41, El Paraíso 15, Choluteca 11, Santa Bárbara 5, Ocotepeque 4, Olancho 4, Yoro 4, Islas de la Bahía 2 y Copán 1.

Las personas infectadas que han logrado vencer el virus en Honduras ya suman 8.556, de ellos 24 fueron reportados hoy por el organismo estatal.

Honduras vive una escalada de casos de coronavirus, pero las autoridades han flexibilizado las medidas de movilidad y autorizaron hace un mes retornar a la fase uno de la reactivación económica.

NUEVO TRIAJES

A inicios de junio, el primer intento de la reapertura de las actividades económicas fracasó porque algunos establecimientos y clientes no cumplieron con las medidas sanitarias, lo que elevó el número de casos.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, inauguró hoy un centro de triaje en la colonial ciudad de Comayagua, en la región central, instalado a través del programa Fuerza Honduras como parte de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, la empresa privada y la Municipalidad.

El triaje podrá atender hasta 450 personas al día las 24 horas y tiene 21 camas de estabilización, laboratorio y sala de espera, según un comunicado de la Presidencia hondureña.

La pandemia de COVID-19 “sacudió al mundo y los sistemas de salud cayeron de rodillas”, enfatizó el gobernante durante el acto de inauguración.

“Los países que mejor han enfrentado la pandemia son los que decidieron apegarse a las medidas de bioseguridad, los que decidieron unirse y se manifestó un sentimiento de mucha solidaridad”, enfatizó.

El jefe de Estado agradeció a los empresarios por el apoyo durante la emergencia e instó a los hondureños a cuidarse y "mantener todas las medidas de bioseguridad mientras no exista la vacuna, ya que se dieron los primeros casos de recontagio del virus”.