Grossi realiza su primera visita a Irán para pedir una mayor cooperación

El director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. EFE/ Agustín De Gracia/Archivo

Teherán, 25 ago (EFE).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, comienza este martes su primera visita oficial a Irán con el objetivo de aclarar ciertos puntos en discordia sobre el programa nuclear iraní.

Durante su visita, Grossi tiene previsto reunirse con el presidente iraní, Hasan Rohaní; el ministro de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, y el jefe de la Agencia de Energía Atómica de Irán (AEAI), Alí Akbar Salehí.

Grossi subrayó antes de su viaje que el objetivo es que sus reuniones en Teherán "conduzcan a avances concretos en atender las cuestiones sin resolver que el Organismo tiene en relación a las salvaguardas en Irán y, en particular, al asunto del acceso (a instalaciones)".

La visita del director general del OIEA se produce después de que la Junta de Gobernadores de la agencia nuclear de la ONU adoptara en junio pasado una resolución en la que insta a Irán a mejorar su cooperación y facilitar el acceso de los inspectores internacionales a dos instalaciones sospechosas.

En esas dos instalaciones, situadas cerca de Shahreza, en la provincia de Isfahan, y cerca de Teherán, se han localizado trazas de materiales fisibles que podrían provenir de experimentos nucleares, posiblemente militares, realizados hace 15 años y que Irán nunca ha declarado.

El portavoz de la AEAI, Behruz Kamalavandí, dijo el lunes al respecto que "Irán no se opuso inicialmente a la inspección de esos sitios" pero que las preguntas del OIEA deben "basarse en pruebas y documentos serios y no en afirmaciones que giran en torno al espionaje".

También Zarif señaló la víspera que "Irán siempre ha estado dispuesto a cooperar con el OIEA" pero no acepta que la agencia de la ONU se vea influida por informaciones de los servicios secretos israelíes sobre esas supuestas instalaciones sospechosas.

"No permitiremos que quienes perturban la paz y la seguridad en la región por tener armas nucleares, es decir, el régimen sionista y Estados Unidos, ridiculicen los objetivos del OIEA y jueguen con ellos", apostilló.

El jefe de la diplomacia iraní hizo hincapié en que Irán colabora con el OIEA basándose en "el principio de transparencia" y que, según el edicto del líder supremo Alí Jameneí, su país no busca desarrollar armas nucleares porque es contrario al islam.

Tanto Zarif como Kamalvandí aclararon que la visita de Grossi es para discutir sobre las salvaguardas, el protocolo adicional y el acuerdo nuclear, y no está relacionada con la última acción de EE.UU.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, inició el pasado día 20 al Consejo de Seguridad de la ONU el proceso de activación de una cláusula del pacto diseñada para restaurar de forma automática las sanciones en caso de que Teherán incumpliera sus compromisos.

Trece de los quince países que forman el Consejo ya han expresado por carta que EE.UU. no tiene derecho a realizar esa maniobra debido a que abandonó de modo unilateral el acuerdo nuclear firmado en 2015 entre Irán y seis grandes potencias.

La retirada de Washington en 2018 y su decisión de imponer sanciones a Teherán llevaron a las autoridades iraníes a dejar de cumplir gradualmente con sus compromisos del pacto desde hace un año.

El acuerdo nuclear limita el programa atómico de Irán a cambio del levantamiento de parte de las sanciones internacionales, por lo que el regreso de las mismas conduciría al colapso del ya maltrecho pacto.