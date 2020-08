Fútbol/Champions.- El Barça Femenino se queda sin final tras perder contra el Wolfsburgo

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Barça no jugará la final de la 'Champions League' femenina por segunda temporada consecutiva al perder este martes contra el Wolfsburgo (1-0) en un partido, disputado en el Reale Arena de San Sebastián, en el que cayó por la tremenda eficacia de su rival, que acabó pidiendo la hora ante el buen juego de las culés.



El equipo de Lluis Cortés no volverá a pelear por el título en esta extraña temporada. Sin embargo, el conjunto blaugrana estuvo muy cerca de -al menos- forzar la prórroga gracias a su orgullo en el tramo final. Sandra Paños mantuvo con vida a las suyas en los momentos más delicados y el Barça vendió muy cara su piel.



Las catalanas fueron todo corazón en los diez minutos finales, pero no sirvió ante el orden de las alemanas. El Wolfsburgo se adelantó a la hora de partido con un rechace de Fridolina Rolfoe, que fue la más lista en el corazón del área, y con eso le bastó. El gol no tumbó a Barça que siguió dando la cara hasta el añadido.



Mariona Caldentey y Aitana Bonmatí estuvieron cerca del empate y Jennifer Hermoso también pudo haberlo logrado, pero el 1-0 no se movió y las germanas jugarán la final. El Wolfsburgo es bicampeón de la Champions (2013 y 2014) y subcampeón en dos ocasiones (2006 y 2018). Su rival por el título será un club francés: el PSG o el Olympique de Lyon.