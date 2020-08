Fútbol.- Messi comunica al Barça su deseo de abandonar el club

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El jugador del FC Barcelona Leo Messi ha comunicado este martes su deseo de abandonar el club la próxima temporada, a través de un burofax donde el argentino ha explicado que quiere acogerse a la cláusula de su contrato que le permite rescindir unilateralmente al final del curso.



Según informa el canal argentino TyC Sports, Messi no confía en el proyecto que está armando Ronald Koeman y prefiere poner fin a su etapa como jugador blaugrana. Pese a tener contrato hasta 2021, el de Rosario tiene una clásusula que le deja salir 'gratis' al término de cada temporada. En esta ocasión parece que Leo la pretende ejecutar.



Los servicios jurídicos culés habrían recibido esta información, confirmando que las sensaciones de Messi con el nuevo técnico no eran las mejores. Ahora se especula con su futuro en grandes equipos europeos como Manchester City, Paris Saint-Germain o Inter de Milán, incluso no se descarta una regreso hacia su Argentina natal, en Newell's.



Messi, de 33 años, lleva jugando en el primer equipo del Barça desde la temporada 2004/2005 y un total de 20 años en la institución. Según informa TyC Sports, la negociación de su salida será "dura" por las discrepancias que pueden surgir en esta extraña temporada.



Messi podía acogerse técnicamente a esta clásula hasta el pasado 10 de junio, pero en esa fecha la competición no había concluido debido al parón por la pandemia. Por tanto, se entiende que el jugador puede prorrogar este límite debido a lo extraordinario de la situación.