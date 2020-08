Fútbol.- El Real Madrid de Raúl, campeón de la Youth League por primera vez

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El Real Madrid se ha proclamado este martes campeón de la UEFA Youth League por primera vez en su historia después de imponerse al Benfica en una trepidante final (2-3), disputada en Nyon (Suiza), y con protagonismo de Sergio Arribas, autor de dos asistencias, y Luis López, que detuvo un penalti a 20 minutos del final.



El conjunto merengue, entrenado por Raúl González Blanco, supo contener el ímpetu de los lusos en los primeros minutos para acabar haciéndose con el dominio del cuero. Prueba de ello es que a la media hora llegó el 0-1 con un gran cabezazo de Pablo Rodríguez en un centro medido de Arribas. El gol fue la confirmación de varios avisos previos.



Tres minutos después de marcar, Pablo tuvo que abandonar el césped lesionado, pero los blancos no se resintieron porque lograron el 0-2 a un minuto del descanso. Una jugada de Arribas por el costado derecho culminó en un despeje defectuoso del defensa portugués Henrique Jocu y dejó el partido prácticamente visto para sentencia.



Pero nada más lejos de la realidad, el envite ganó en emoción con el 1-2 a los cuatro minutos de la reanudación. Gonçalo Ramos añadió picante aunque Miguel Gutiérrez volvió a poner tierra de por medio a los 30 segundos. No había tutía para los lusos, que encontraron el 2-3 en un remate de cabeza de Ramos, quien completó el doblete.



Y los de Raúl todavía tuvieron que sufrir en el tramo final. Un penalti de Pablo Ramón, que trabó a un rival antes de su lanzamiento, pudo haberlo cambiado todo, pero uis López no dio margen a la prórroga. El murciano se estiró para convertirse en protagonista y dejar el definitivo 2-3 aunque todavía restasen 20 minutos.



Se trata del primer triunfo europeo del Real Madrid a nivel juvenil en una competición que ha celebrado siete ediciones hasta la fecha. Los blancos dan relevo al Oporto, campeón de 2019, y son el segundo equipo español que accede al palmarés tras del FC Barcelona, bicampeón de la competición.