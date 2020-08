Fútbol.- El CSD convoca una "reunión urgente" con Tebas y Rubiales para solucionar el calendario

20/04/2020 El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, la del CSD, Irene Lozano, y el de LaLiga, Javier Tebas, acuerdan el retorno del fútbol tras la COVID-19 ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES CSD



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), Irene Lozano, ha enviado sendas cartas a sus homólogos en LaLiga, Javier Tebas, y la RFEF, Luis Rubiales, para convocarles a una "reunión urgente" el próximo jueves en la que aclaren el tema del calendario para la temporada 2020-21 y solucionen un asunto "absolutamente imprescindible".



"Habiendo constatado fehacientemente que no existe acuerdo entre la Real Federación y la LNFP, ni para organizar la reunión ni sobre el texto de propuesta de calendario y realización del sorteo, he dado instrucciones al Director General de Deportes (Joaquín de Arístegui) para que os convoque y presida una reunión urgente, el próximo jueves 27 de agosto a las 17 h., en la sede del CSD, para completar este proceso", explicó Lozano en la misiva que envío a los dos máximos dirigentes del fútbol español.



La presidenta del CSD explicó que ha activado la prerrogativa que el Convenio de Coordinación RFEF-LNFP atribuye al Consejo, teniendo en cuenta también lo que establece el artículo 8 s) de la Ley 10/1990 del Deporte en materia de solución de controversias y cumplimiento de sus fines básicos.



"Creo que resulta absolutamente imprescindible no postergar por más tiempo la aprobación del citado calendario: confío en que durante dicha reunión se alcance un acuerdo entre las dos partes; no obstante, el CSD garantizará que al final de esa reunión se disponga de dicho calendario", sentenció Lozano.