Flavio Briatore ingresado tras un foco de 63 casos en su club Billionaire

El exdirector de la escudería Renault de Fórmula Uno, Flavio Briatore. EFE/Vincent Damourette/Archivo

Roma, 25 ago (EFE).- El empresario y e magnate de la Fórmula 1 Flavio Briatore, de 70 años, ha contraído el coronavirus y se encuentra ingresado en el hospital San Raffaelle de Milán, en condiciones graves, según la prensa italiana.

Briatore "no está" en una unidad de cuidados intensivos, señalan los medios citando a fuentes de su entorno, y ha sido hospitalizado por una pulmonía tras dar positivo al Covid.

La hospitalización de Briatore se produce cuando hoy trascendió que se han registrado 63 casos de positividad al Covid en el club Billionarie de Porto Cervo, un exclusivo local nocturno de su propiedad en la costa Esmeralda de Cerdeña.

El que fuera director deportivo del equipo Renault de Fórmula 1 y antes de Benetton Formula, había criticado las últimas semanas a las autoridades italianas por imponer restricciones al ocio nocturno.

"Incapaces en el Gobierno. El virus no sale de marcha solo de noche", llegó a decir.

Según informó hoy el diario "L'Unione Sarda-", en la noche del lunes se confirmaron 52 positivos más entre los empleados tras conocerse los resultados de las pruebas de detección efectuadas los últimos días.

El Billionaire había cerrado el pasado 17 de agosto, en medio de un enfrentamiento entre el ex director del equipo Renault de Fórmula 1 y el alcalde de la localidad de Arzachena, que había emitido varias órdenes restrictivas en la lucha contra el coronavirus, entre ellas el cese de la música a medianoche para impedir el baile.

Briatore, muy crítico contra estas restricciones, decidió entonces cerrar, acusando a las autoridades de querer convertir al ocio nocturno en el "chivo expiatorio" de la pandemia de Covid.

Casi al mismo tiempo, se informó de que en este club de Porto Cervo un empleado había dado positivo. Poco después la cifra aumentaba a once, mientras los más de 50 empleados del local se ponían en autoislamiento en sus domicilios.

Ahora, el resto de los tests ha arrojado 52 positivos más entre la plantilla.

La discoteca-restaurante Billionaire en Porto Cervo fue abierta en 1998 por Briatore y es uno de los lugares favoritos de millonarios, futbolistas y de la jet set.

El Billionaire Club tiene sucursales en Montecarlo, Dubai y Marbella.