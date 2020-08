Flavio Briatore, grave por coronavirus, ingresado en Milán

MADRID, 25 (CHANCE)



El Covid-19, virus que está poniendo en jaque a todo el planeta, no hace distinción ni de razas ni de clases sociales, y cada día nos levantamos con el nombre de algún rostro conocido que padece la temida enfermedad. Si en nuestro país han acaparado titulares en los ultimos días los positivos de Antonio Banderas, Marta López o Antonio José, en Italia preocupa el estado de Flavio Briatore.



Y es que el que fuera jefe de Fernando Alonso en Renault cuando el pilotó se hizo con dos mundiales de Fórmula 1, ex marido de Elisabetta Gregoraci e íntimo amigo de Ana Aznar y Alejandro Agag, se encuentra ingresado y con pronóstico grave tras dar positivo por coronavirus.



Aunque de momento no ha tenido que ser trasladado a la UCI, preocupa su estado de salud aunque no se teme por su vida. Casualidades de la vida, Briatore además ha protagonizado una agria polémica en Italia porque su famosa discoteca "Billionaire" en Cerdeña se ha convertido en un foco de Covid después del positivo de más de 60 personas en lo que supone un brote en toda regla del temido virus. Finalmente, y pese a mostrarse en contra de esta medida, el local - uno de los más famosos de la exclusiva localidad de Porto Cervo - ha sido cerrado como medida de prevención.