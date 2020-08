27/07/2020 Fani y Christofer, muy afectados, nos dan la última hora de la cancelación de su boda. MADRID, 25 (CHANCE) Fani y Christofer iban a pasar por el altar en tan sólo tres días. Una boda anunciada a bombo y platillo por parte de los protagonistas que, finalmente y a causa de los repuntes de coronavirus, han decidido suspender. Lo primero es la seguridad de sus invitados, por lo que la mediática pareja no ha dudado en tomar esta dolorosa decisión. Hoy, los concursantes de "La casa fuerte" se muestran más unidos que nunca y, aunque afectados por la cancelación de su boda, nos atienden amablemente. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



- CHANCE: Hola Estefanía ¿qué tal? Imagino que muy triste por haber anulado la boda



- FANI: Estamos tristes, bueno ya estamos un poco mejor. Se va acercando el día y ya sabes.



- CH: ¿Habéis tardado bastante en decidir anularla?



- FANI: Porque estábamos esperando a ver si las cosas mejoraban pero bueno



- CH: ¿Habéis pensado otra fecha? ¿Sabes que hay mucha gente que dice que era un montaje?



- FANI: Bueno, la gente puede decir misa. La gente puede decir lo que quiera que por decir vamos* Pueden decir hasta que yo voy a ser la próxima presidenta del Gobierno



- CH: ¿Tu hermana también que si ibas por el dinero e incluso tu familia?



- FANI: No me interesa ella



- CH: ¿Y tenías de verdad ya preparado el vestido, la última prueba?



- FANI: Todo, todo. Tenía todo



- CH: ¿Cómo se lo ha tomado la gente, los invitados?



- FANI: Pues la verdad que bastante bien. Pues nada a esperar que mejoren las cosas y ya está.



- CH: Christofer, ¿cómo te lo has tomado tú?



- CHRISTOFER: A ver, pues una pena la verdad que nos hemos enfadado por dentro un montón pero bueno primero va la salud y los invitados y ya está que es lo más importante.



- FANI: No se puede, ahora mismo no se puede



- CHRISTOFER: Todos los invitados nos han dicho que era lo mejor que podíamos hacer tal como está la cosa. Y luego que tampoco se iba a disfrutar



- FANI: Yo estaba muy preocupada por mi abuela también.



- CH: Lo único que a la gente le ronda siempre la sombra de que era un montaje



- FANI: Sí pero bueno que es lo que te he dicho, que pueden decir misa hasta que yo voy a ser la futura presidenta del Gobierno (ríe). Nada, que es tontería, la gente que hable y que digan lo que quieran. Es que tienen sus vidas tan tristes que tienen que estar juzgando la de los demás.



- CH: ¿Es verdad que estáis buscando el niño? ¿Qué incluso has comprado el aparato para ver si estás hormonando?



- FANI: Sí, el aparatito ese de la ovulación y muy bien. He ovulado y a ver si hemos dado diana. A ver quién gana si Valentina o Mario. Están haciendo una carrera ahora



- CH: ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué es de vuestra vida?



- FANI: Pues bueno, estamos pensando en hacer cositas ya de negocios y eso. Pero bueno, poco a poco



¡No os perdáis todas sus declaraciones, que os ofrecemos en el siguiente vídeo!