EXCLUSIVA. Froilán se saca el carnet de conducir

14/08/2019 Froilán, nieto mayor de Don Juan Carlos y Doña Sofía ha dado un paso muy importante en su vida POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Con un claro objetivo en mente, Froilán ha regresado de sus vacaciones estivales en Marbella y se encuentra en Madrid, y es que el nieto mayor de Don Juan Carlos y Doña Sofía se está sacando el carnet de conducir. El joven ha viajado hasta la capital para retomar sus clases prácticas de conducción, olvidándose por unos días de la playa y el descanso. El hijo de la Infanta Elena ya ha aprobado el exámen teórico, y es que para poder dar clases de conducción es necesario previamente haber superado la prueba sobre el Código de Circulación. Así, a los 22 años, sigue los pasos de su hermana Victoria Federica, que no dudó en sacarse el carnet poco después de cumplir los 18 años.



A media mañana, Felipe llegaba a casa en un coche de una conocida Autoescuela de la capital. A su llegada al domicilio, el nieto del emérito, que venía conduciendo el vehículo, se ha bajado y se ha despedido de su profesor con el típico saludo del codo. Siguiendo el protocolo de protección contra el Coronavirus, Froilán llevaba mascarilla quirúrgica. Para la ocasión, escogió un look cómodo e informal, con deportivas, camiseta de manga corta y gorra. Antes de entrar en casa, el hijo de Jaime de Marichalar se quedó charlando con su profesor. Seguramente el profesor aprovechó para explicarle a Felipe cómo le había visto al volante.



En un momento delicado para la Familia Real española y, principalmente, para Don Juan Carlos, tras la controvertida entrevista en la que Corinna Larsen habla de su relación, Froilán permanece completamente al margen. El hijo de la Infanta Elena, ilusionado, ha emprendido este reto personal y por fin está a punto de conseguir el carnet de conducir. Estamos deseando verlo al volante de su propio coche, y viendo lo bien que conduce, imaginamos que no queda mucho tiempo para ese momento.