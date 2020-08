25/08/2020 España.- PP y Vox denuncian fuga de inmigrantes en cuarentena y PSOE y Podemos les tachan de xenófobos. El PP y Vox han denunciando este martes en el Congreso la fuga de inmigrantes en cuarentena durante el estado de alarma y han señalando su relación con algunos de los últimos brotes de contagio de Covid19, una actitud que PSOE y Unidas Podemos han tachado de xenófoba. SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA Grupo Parlamentario Popular



La portavoz del PP en esta materia, Ana Vázquez, ha defendido ante la Diputación Permanente de la Cámara baja la petición realizada por su partido para que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparezca de forma urgente e informe sobre la llegada de inmigrantes al país durante los meses de verano.



En su intervención, Vázquez ha expuesto algunas noticias recogidas en las últimas semanas que informan de varios grupos de inmigrantes que se fugaron de centros y hospitales en los que habían sido internados para cumplir cuarentena por la crisis sanitaria en Murcia, Cartagena o Granada. También ha señalado la petición de búsqueda y captura emitda por Extremadura para encontrar a un inmigrante trasladado desde Almería "que provocó un rebrote de coronavirus". Todo esto, ha indicado la diputada, "sin que el Gobierno haya hecho nada".



Del mismo modo, considera necesaria la comparecencia del Escrivá en la Cámara baja, según ha indicado, por la huelga anunciada por Salvamento Marítimo o la indefensión de la Policía y la Guardia Civil en las fronteras. "Ya está bien de posados", ha apuntado la diputada en referencia a una entrevista concedida por el ministro a los medios, antes de exigir l Gobierno "una auténtica política migratoria" y "no abandonar a Ceuta y Melilla ni a las regiones afectadas" por este tema.



También Vox ha defendido la presencia del responsable de Migraciones en el Congreso. La portavoz del partido en esta materia, Rocío de Meer, ha hablado de una "invasión migratoria" como la "protagonista de este verano" y ha indicado que la "foto es preocupante" tras el salto a la valla de Melilla de unos 300 inmigrantes, el aumento de la llegada de embarcaciones a Canarias de más de un 500%, con respecto al año pasado o la recepción de pateras "sin control" en Murcia o Almería. También ha denunciado que 100 de los 130 brotes registrados en julio en Canarias tienen su origen en la inmigración.



Para De Meer, el Gobierno está "permitiendo" esta entrada y no está "protegiendo a los españoles". En este sentido, ha lamentado que un país del "primer mundo" se esté dejando "extorsionar" por países del "tercer mundo" y que este "no pueda hacer nada para evitarlo". Así ha acusado a PP y PSOE de permitir todos estos años el trabajo de las ONG en el mar, a las que culpan de "todas las muertes" en el Mediterráneo y considera que "están promoviendo una invasión migratoria" bajo las directrices de los gobiernos progresistas de Europa y "culpando españoles que creen en la legítima defensa de sus fronteras".



"¿Quieren que recaiga la culpa sobre el español al que le amputó la mano el argelino okupa hace unos días en Barcelona? ¿Quieren que recaiga sobre la niña de doce años que fue violada por una manada de cinco marroquíes y un nigeriano?", ha preguntado la diputado, generando murmullos en la sala.



A estos discursos han respondido los partidos en el Ejecutivo. Desde el PSOE, su responsable en materia migratoria, Luc André Diouf, ha lamentando que ambas formaciones hayan relacionado "inmigración y pandemia" y que se escuchen intervenciones "oportunistas" y "xenófobas" de personas que ocupan un cargo público en el siglo XXI. "Cuando usted se levantam lo hace después de que el inmigrante haya salido de la suya y, probablemente, sea el último en llegar", ha apuntado el socialista, que ha recordado que la inmigración llega para "postar al desarrollo económico del país".



Su homólogo de Unidas Podemos, el diputado de IU Enrique Santiago, también ha puesto el foco en la aportación que este colectivo realiza n sectores estratégicos de la economía española, como por ejemplo, la agricultura. Santiago ha recordado que los migrantes son la principal mano de obra en trabajos "duros" que los españoles rechazan y ha apuntado que ni PP, ni Vox denuncian, en estos casos, "los abusos en las condiciones laborales" que realizan los empresarios y que, además "afectan a la falta de control en la extension de la pandemia". Para el portavoz de Unidas Podemos, estas formaciones buscan las "confrontación de españoles" y realizan "políticas de odio".



El representante de ERC en este debate, Xavier Eritja, ha denunciad "la base populista y xenófoba" de la petición de comparecencia del ministro, señalando a la inmigración "como causa del contagio por Covid" y ha indicado que, aunque considera necesarias las informaciones de Escrivá para tratar este problema, no se trata de una comparecencia urgente. Similar ha sido la intervención de la portavoz parlamentaria de Junts, Laura Borrás, que se ha mostrado contraria a debatir este tema "desde un marco populista y xenófobo".



Para el PNV, por su parte, la comparecencia del responsable de Migraciones tampoco es urgente y puede dar explicaciones en septiembre, teniendo en cuenta que, según ha indicado el portavoz del grupo parlamentario vasco, Aitor Esteban, la llegada de inmigración a las costas españoles ha bajado este año en un 34%. Además, ha indicado que, vista la argumentación del PP, a quien parece necesario pedir la comparecencia es al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Esta propuesta es compartida por la portavoz de CUP, Mireia Vehí, quien ha reclamado la regularización masiva de inmigrantes en el país.



Para el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz sí está justificada la presencia de Escrivá en el Congreso, debido a las cifras "alarmantes" registradas en Canarias y teniendo en cuenta que la mitad de estos números se registraros durante el estado de alarma. A este aumento se ha referido también la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, quien ha pedido al Ejecutivo que actúe como en la crisis de las pateras que sufrió el archipiélago en 2006. "Ese drama humano no se puede consentir", ha concluido.