España.- Independentistas y BNG insisten en que Sánchez explique la "huída" de Juan Carlos I y critican a Unidas Podemos

Diputados de ERC, Junts per Cataluña, la CUP, EH Bildu y BNG han vuelto a solicitar la comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Carmen Calvo en un pleno extraordinario del Congreso para que expliquen la "huida" del Rey Juan Carlos al sospechar que son coparticipes de "operación de encubrimiento" para mantener los privilegios de una institución "opaca, corrupta y antidemocrática".



Esa petición ya fue vetada en la Mesa del Congreso al considerar, de acuerdo con el informe de los letrados, que la Familia Real es "materia ajena" al control parlamentario del Gobierno.



Los soberanistas también han lanzado reproches a la actitud de Unidas Podemos al manifestar que, con su actitud, la Casa Real "no necesita monárquicos" y apuntalan así el "régimen del 78".



En una rueda de prensa conjunta, la parlamentaria de ERC Carolina Telechea ha reivindicado las comparecencias de Sánchez y Calvo en un pleno monográfico porque es "urgente" dar explicaciones a la ciudadanía sobre la salida del país de Juan Carlos I que lleva 24 días "huido", los mismos que el Gobierno mantiene su "silencio".



Así, ha recalcado que la Mesa del Congreso no puede volver a alegar que se trata de una materia ajena al Gobierno, pues se trata de una "operación de encubrimiento" en la que ha participado para "tapar las vergüenzas" de la monarquía.



"Hemos pedido transparencia y nos encontramos con opacidad", ha remachado para criticar el "cierre de filas" del "régimen del 78" con el PSOE "a la cabeza" para mantener "los privilegios de una institución opaca, corrupta y antidemocrática".



La diputada de Junst Per Cataluña, Laura Borrás, ve "acuciante" esas explicaciones y ha calificado de "sinrazón" los argumentos de la Mesa del Congreso para tumbar sus iniciativas iniciales, pues en cualquier "democracia homologada" el Ejecutivo estaría liderando la dación de cuentas.



Y es que la parlamentaria soberanista ha cargado contra PSOE y Unidos Podemos porque, con estos republicanos, la Monarquía no necesita de seguidores porque ven "la cosa más natural del mundo" que el Rey emérito salga del país.



"Menudo currículo republicano le está quedando a Unidas Podemos", ha lanzado Borrás para recriminar a esta fuerza política que está apuntalando el "régimen del 78".



La representante de EH Bildu Mertxe Aizpurua ha denunciado el "enésimo veto" a sus iniciativas para "cubrir con un manto de impunidad y secretismo" la "huída" de Juan Carlos I, que se ha producido "sin dar cuentas a la Justicia" y con la "ocultación" inicial de su paradero agarrándose a la "confidencialidad" de las conversaciones con el monarca Felipe VI.



"Es una operación para sacrificar a Juan Carlos I en favor de Felipe VI --ha espetado--. Quieren esconder la corrupción de esta institución".



Su homóloga en la CUP, Mireia Vehí Cantenys, ha criticado la "fuga" del Rey emérito apoyado "económico y político" del Ejecutivo cuando está implicado en una investigación sobre corrupción y sin que la Fiscalía Anticorrupción "haya movido un dedo", cuando sí centra su atención en su formación por impulsar una publicación sobre un referéndum democrático.