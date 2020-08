España.- Casado cree que Sánchez "se escabulle" en las CCAA y pide reforma legal exprés para evitar el estado de alarma

24/06/2020 El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, durante la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras el estado de alarma, en Madrid (España), a 24 de junio de 2020. El Congreso da esta semana un paso más hacia la vuelta a la normalidad y permite que algo más de la mitad de los diputados pueda ocupar sus escaños en el Salón de Plenos, manteniendo, eso sí, la distancia de seguridad entre personas y portando mascarillas para evitar contagios. POLITICA Javi Martínez / Pool



El líder del PP sostiene que mantener a Podemos en el Gobierno y como "socio preferente" es "incompatible" con cualquier acuerdo



El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes en el Congreso que Pedro Sánchez "se escabulle en las comunidades autónomas" al ofrecerlas un estado de alarma individualizado si lo requieren y ha insistido en la posibilidad de reformar por la vía de urgencia la Ley Orgánica de medidas de Salud Pública para evitar la aplicación de esta excepcionalidad constitucional.



En una rueda de prensa celebrada este martes, durante la Diputación Permanente del Congreso, Casado ha criticado que Sánchez "se parapeta" en un "conflicto competencial", le ha acusado de "dejación de funciones". "España no tiene a nadie al timón. Hay ausencia total de liderazgo", ha espetado el líder de la oposición.



Casado ha insistido en que la legislación sanitaria "permite aplicar le mando único" y una posible limitación de movilidad "está perfectamente cubierta por ley" y, si esta legislación no es suficiente, antes que aplicar un nuevo estado de alarma ve posible tramitar por la vía de urgencia, en apenas 15 días, una reforma de la misma.



Asimismo, ha reclamado "un plan B educativo" pues considera que, pese a estar descentralizadas las competencias, estas se hicieron "en su administración, que no en su titularidad". "Sigue siendo el Gobierno el último responsable en materia sanitaria, pero también educativa", ha dicho.



"NO ES NECESARIO EL ESTADO DE ALARMA CON GOBIERNOS QUE FUNCIONAN"



Durante su intervención, Casado ha afirmado que "el estado de alarma no es necesario en los gobiernos que funcionan, que cumplen sus responsabilidades, que no tienen la cobardía o falta de liderazgo como para afrontar a tiempo la pandemia".



En este sentido, ha exigido que la Administración General del Estado y el Gobierno "asuman sus competencias", pues la Ley General Sanitaria establece, ha dicho, que "cualquier pandemia declarada a nivel internacional es de exclusiva competencia del Ministerio de Sanidad".



El presidente del PP aboga por "responder sin que haya respuesta de excepcionalidad". "La pandemia nos va a acompañar durante meses. ¿Cada vez que haya un rebrote venimos al Congreso para votar el estado de alarma para La Rioja?", ha dicho, preguntándose si "el Gobierno no sabe más que gobernar si no es con la excepcionalidad".



Sobre su propuesta de reforma, Casado ha dicho que hacen "analogía literal" del artículo concreto del reglamento internacional sobre pandemias. "Para que nadie pueda decir que nos hemos puesto a legislar de manera creativa", ha explicado.



Asimismo, ha criticado que esta segunda ola del coronavirus llegue "después de un mes de vacaciones" del presidente. "Se ha ido de vacaciones un mes diciendo 'Españoles, hay que vivir, salgan a las terrazas, consuman, váyanse de vacaciones'. Esto no es serio, el Gobierno no está a la altura", ha lapidado.



CCAA GOBERNADAS POR EL PP, "POR DELANTE" FRENTE AL VIRUS



Respecto a la posibilidad de que las comunidades puedan gestionar el estado de alarma, el presidente del PP ha cuestioando cómo controlaría, por ejemplo, que un presidente autonómico, como el de la Genelaritat, Quim Torra, "que no vaya más allá de las competencias que necesita en materia sanitaria".



Sobre la gestión de las comunidades autónomas, muchas de las cuales criticaron el mando único y exigieron recuperar competencias, Casado ha dicho que aquellas gobernadas por el PP "han ido por delante" en la gestión sanitaria, citando Murcia, Galicia, Andalucía, Castilla y León y la Comunidad de Madrid con medidas como la realización de 'tests' masivos, las limitaciones de aforo o la prohibición de fumar en espacios públicos.



Asimismo, ha dicho que cuando Aragón "estaba a la cabeza de contagios", su gobierno autonómico "reclamaba más coordinación". "Parece que es lo mismo que reclamamos, que la Administración General y el Gobierno asuman sus competencias", ha apostillado.



Por otro lado, durante la rueda de prensa Casado ha insistido en que el hecho de que Unidas Podemos sea "socio prefente" y que vaya a continuar en el Gobierno "hace incompatible cualquier acuerdo" con Pedro Sánchez, alegando que la formación 'morada' "pide la abdicación del Rey", busca "blanquear la historia criminal de ETA" y reconoce "un derecho supuesto de autodeterminación en Cataluña".



¿ACUERDOS CON PODEMOS? NO PUEDE SOPLAR Y SORBER A LA VEZ



"No se puede sorber y aspirar al mismo tiempo. No se puede revestir de falso moderado y al mismo tiempo pretender que la unidad y la lealtad se la garanticemos sin romper sus acuerdos con socios que ya vemos dónde lleva la gobernabilidad de este país", ha declarado.



Desde el PP aseguran que no llegará a un acuerdo con Sánchez mientras siga con Unidas Podemos como socio, tras la invitación este mismo martes del presidente a renovar órganos institucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE o el Defensor del Pueblo.



En su intervención tras el Consejo de Ministros, Sánchez ha asegurado que pedirá al resto de partidos políticos, con los que iniciará una ronda de reuniones a partir de la próxima semana, "máxima generosidad y responsabilidad" para reforzar estas instituciones en un momento de "emergencia económica, social y sanitaria".



Fuentes 'populares' aseguran que Pablo Casado no mantiene comunicación con el jefe del Ejecutivo desde el pasado 4 de mayo, hace ya más de tres meses, y que no se ha reunido con Sánchez para abordar el relevo en el CGPJ.