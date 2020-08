Elenco de "West Wing" se reúne para impulsar participación en elecciones de EEUU

Foto de archivo del elenco de la serie "The West Wing" posa para una foto con sus premios Emmy 22/09/2002 REUTERS/Mike Blake

LOS ÁNGELES, 25 ago (Reuters) - El elenco del galardonado drama político de televisión "The West Wing" se reunirá para un especial que busca promocionar la votación en las elecciones estadounidenses de noviembre.

Martin Sheen, un activista en la vida real que interpretó al presidente liberal de Estados Unidos Jed Bartlet en la serie de la NBC, se reunirá con su gabinete ficticio de la Casa Blanca, integrado por Bradley Whitford, Allison Janney, Rob Lowe, Dule Hill, Janel Maloney y Richard Schiff, dijo el martes HBO Max.

El especial incluirá nuevo material de su creador Aaron Sorkin y se estrenará en la plataforma de streaming HBO Max antes de las elecciones del 3 de noviembre para crear conciencia sobre el grupo sin fines de lucro "When We All Vote", copresidido por la exprimera dama Michelle Obama.

"Esta es una manera de usar nuestra reunión para hacer una declaración sobre cómo hacer que la gente vaya a votar", dijo Whitford al programa "Today", de NBC, al anunciar el reencuentro.

"Cuanto más nos alejamos de ese programa, creo que hablo por todos en el elenco, más afortunados nos sentimos de haber podido ser parte de una serie que fue una experiencia creativa increíble y, lo más importante para mí, una celebrada visión no cínica del servicio público", agregó.

"The West Wing" dejó de ser emitida en 2006 después de siete años tras ganar más de 20 premios Emmy.

