El uruguayo Gorriarán acepta que el Santos vive su peor momento

Torreón (México), 25 ago (EFE).- El uruguayo Fernando Gorriarán, centrocampista del Santos Laguna del fútbol mexicano, confesó este martes que el antepenúltimo lugar que ocupa el conjunto en el Apertura 2020 es producto del peor momento que se vive.

"El lugar 16 es consecuencia de un conjunto de cosas, y sí, es el peor momento que estamos pasando, aunque tampoco creo que seamos los peores como antes no fuimos los mejores", explicó.

Santos ocupa la antepenúltima posición del torneo con cinco puntos, producto de un triunfo, dos empates y tres derrotas, situación que Gorriarán también atribuyó a la falta de fortuna.

"Quizá no estamos en un gran momento, pasamos por situaciones que de repente pega la pelota en el poste y se mete en nuestro arco en lugar de que salga, hemos sufrido bajas, pero no hay que poner pretextos, los responsables somos los jugadores", aseveró.

El sudamericano enfatizó los problemas que ha tenido el Santos cuando juega de visitante, estatus en el que suman tres derrotas y un empate.

"No estamos haciendo buenos partidos de visitantes, nos cuesta y nos falta algo y debemos corregir, porque debemos hacer lo mismo que en los juegos en casa; debemos jugar de igual a igual de visitante, eso es uno de los objetivos a mejorar", puntualizó.

El centrocampista señaló que han hablado todos los jugadores para encontrar mejoría a la situación que vive el equipo dirigido por el uruguayo Guillermo Almada.

"Tenemos que trabajar en varios aspectos, en lo íntimo hemos hablado todo el grupo y nos hemos dicho las cosas que tenemos que cambiar, hemos tenido mucha autocrítica; ahora debemos asimilar la ideología del profe cuanto antes", explicó.

Gorriarán también habló del duelo del domingo 30 de agosto, fecha siete, que sostendrá Santos ante el Querétaro, equipo que venció al Cruz Azul y al América, dos de los equipos llamados grandes en México, en las fechas cuatro y cinco respectivamente.

"Querétaro es un gran equipo y lo ha demostrado con los partidos que hicieron ante Cruz Azul y América, pero nosotros jugamos en casa y tenemos que hacernos fuertes aquí porque ya es tiempo de volver a sacar los tres puntos", concluyó.