EE.UU. y China señalan progreso en acuerdo comercial de fase uno

(Bloomberg) -- Los negociadores comerciales de Estados Unidos y China destacaron su compromiso con el acuerdo de primera fase en una revisión de seis meses, pese a que las relaciones entre las mayores economías del mundo se deterioran en múltiples áreas.

Los dos países hablaron de los pasos adoptados por China, como garantizar una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual y eliminar los impedimentos para las empresas estadounidenses en servicios financieros y agricultura, dijo la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos. Ambas partes acordaron crear condiciones para impulsar el acuerdo, según el Ministerio de Comercio de China.

Resolver el conflicto comercial entre Estados Unidos y China se ha convertido en una inusual área de cooperación, a medida que la relación se complica en varios frentes, como la seguridad tecnológica, Hong Kong o la respuesta a la pandemia. Sin embargo, Pekín está muy lejos de donde debe estar para cumplir sus promesas de aumentar las compras de productos agrícolas, energéticos y manufacturados de EE.UU.

China necesitaría comprar bienes por US$130.000 millones en el segundo semestre de este año para cumplir con las condiciones originales del acuerdo firmado en enero, en el que acordó comprar US$200.000 millones adicionales en bienes y servicios estadounidenses respecto al nivel de 2017 para finales de 2021.

“La declaración al menos nos dice que la Administración de Trump todavía valora el acuerdo comercial”, dijo Raymond Yeung, economista jefe para China de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. “La compra de productos agrícolas y energéticos por parte de China sigue siendo una propuesta atractiva antes de las elecciones presidenciales. Esto sugiere que realmente no estamos viendo un desacoplamiento completo de las dos economías”.

El representante de Comercio de EE.UU., Robert Lighthizer, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, hablaron con el viceprimer ministro chino, Liu He, el lunes por la noche, hora de Washington, según el comunicado de Estados Unidos. La Oficina del Representante de Comercio corrigió posteriormente el comunicado tras escribir mal el nombre de Liu, un error que llamó la atención en las redes sociales chinas.

“Las partes también hablaron de aumentos significativos en las compras de productos estadounidenses por parte de China, así como las medidas futuras necesarias para aplicar el acuerdo”, dijo EE.UU. en el comunicado. Ambas partes también abordaron la mejora de la coordinación de macropolíticas, según la lectura china.

Llamada retrasada

La llamada tuvo lugar en la noche del primer día de la Convención Nacional Republicana, en la que algunos oradores criticaron al candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, por su supuesta amistad con China.

Se esperaba que ambas partes hablaran hace dos fines de semana como parte de una revisión de seis meses desde que el acuerdo, firmado en enero, entró en vigor el 15 de febrero. Pero el presidente Donald Trump dijo que canceló esos planes porque no está contento con el papel de China en la pandemia de covid-19.

Antes de las conversaciones, Bloomberg News informó que China plantearía el conflicto del reciente ataque de Washington contra empresas como TikTok y WeChat. El tema no fue mencionado en las declaraciones de los dos países. El lunes TikTok pidió a un juzgado federal que impidiese que la Administración Trump introdujese la prohibición de su aplicación.

