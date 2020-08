Cultura.- Antonio Banderas supera la infección por coronavirus: "Estoy curado"

27/01/2020 Antonio Banderas, durante la presentación de "A chorus line" en Barcelona antes del confinamiento CULTURA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El actor Antonio Banderas ha anunciado que ha superado la infección por coronavirus tras 21 días "de disciplinado confinamiento" y que ya está "curado" de esta enfermedad.



"Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por Covid 19. Estoy curado. Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha. #Covid", ha escrito el actor en sus redes sociales.



Banderas ha acompañado este tuit con una imagen en blanco y negro en la que el intérprete malagueño aparece rodeado de supuestos virus a los que lanza una patada. El anuncio en español también ha estado acompañado de otro tuit en inglés para confirmar la noticia de su recuperación.



Banderas anunció el pasado 10 de agosto que había dado positivo por coronavirus y estaba siguiendo cuarentena, si bien explicando que se encontraba "relativamente bien" y esperaba "recuperarse lo antes posible".



Este anuncio se producía el mismo día que el intérprete malagueño cumplía 60 años. "Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19", señalaba en un comunicado.



Banderas indicaba entonces que se encontraba "relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual" y confiaba en recuperarse "lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas". "Espero que (las recomendaciones) me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta", añadía.



"Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años, a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión", concluyó entonces.