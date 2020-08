Colombia busca reactivar fumigaciones antinarcóticos frente a ola de violencia

SHOTLIST BOGOTÁ, COLOMBIA24 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: COLOMBIA MINISTRY OF DEFENSERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia 2. SOUNDBITE 1 - Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia (hombre, español, 13 seg.): "Hoy que el país rechaza lo que está sucediendo (las masacres) y el gobierno lo rechaza con dolor hay que mirar la aspersión (de glifosato) por las circunstancias que le mencioné como un asunto de seguridad nacional." BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, COLOMBIA10 DE AGOSTO DE 2017FUENTE: AFPTV 3. Plano general paquetes de cocaína incautados4. Plano medio paquetes de cocaína incautados PUEBLO NUEVO, ANTIOQUIA, COLOMBIA15 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 5. Plano general Miembro del ejército colombiano y cultivos de coca en el fondo en las montañas de Pueblo Nuevo, donde el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC EP implementaron un plan para sustituir los cultivos ilícitos.6. Plano general cultivos de coca7. Plano general hombre entre cultivos de coca8. Plano general hombre entre cultivos de coca9. Plano medio hombre revisa hoja de coca10. Primer plano arbusto de coca TUMACO, NARIÑO, COLOMBIA29 DE MARZO DE 2017FUENTE: AFPTV 11. Plano medio Vista aérea desde un helicóptero de combate de la policía antinarcóticos en otro helicóptero que volaba desde el área rural del municipio de Tumaco, Colombia, hasta un área donde los policías auxiliares llevan a cabo la erradicación manual de cultivos de coca BOGOTÁ, COLOMBIA24 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: COLOMBIA MINISTRY OF DEFENSERESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 12. SOUNDBITE 2 - Carlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa de Colombia (hombre, español, 11 seg.): "Ese aumento de la coca viene del crecimiento de las hectáreas de cultivos ilícitos que empezaron a crecer porque se desmontaron medidas (durante el gobierno de Juan Manuel Santos) que eran medidas exitosas." TUMACO, NARIÑO, COLOMBIA29 DE MARZO DE 2017FUENTE: AFPTV 13. Plano general policía aterriza en cultivo de coca14. Plano general ametralladora cargada en un helicóptero policial sobrevolando cultivos de coca15. Plano general Los agricultores protestan contra la erradicación de las plantas de coca mientras son monitoreados por la policía antidisturbios en un campo de coca.16. Plano general la policía antinarcóticos se protege en un campo de coca mientras aterriza un helicóptero17. Primer plano planta de coca18. Plano medio auxiliares policiales antinarcóticos que desarraigan manualmente los cultivos de coca ARAUCA, COLOMBIA22 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: AFPTV 19. Plano general Trabajadores forenses sostienen cuerpos en bolsas (ADVERTENCIA DE CONTENIDO: MUERTE)20. Plano general Coche de policía forense frente a la morgue de Arauca21. Plano general Soldados colombianos custodia un camino EL TAMBO, CAUCA, COLOMBIA22 DE AGOSTO DE 2020FUENTE: AFPTV 22. Plano general Coche de la Unidad Técnica de Investigación de Colombia (CTI) sale del hospital