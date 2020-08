Ciencia.-Medida inclinación del suelo marciano por el tránsito lunar de Fobos

25/08/2020 Luna marciana Fobos POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA



El módulo de aterrizaje InSight Mars de la NASA ha sido capaz de detectar una inclinación casi imperceptible causada por la luna del planeta rojo Fobos al pasar por delante del sol.



"Es una observación completamente afortunada", dijo a Space.com Simon Stähler, autor principal de la nueva investigación y sismólogo de ETH Zürich en Suiza. "Podría haber sido planeado antes, pero nunca lo hicimos. Pero ahora lo encontramos".



Fobos es la más grande de las dos lunas marcianas y orbita cada vez más cerca del Planeta Rojo, que está atrayendo a la luna con su tirón gravitacional, hasta que dentro de miles de años se estrelle contra el planeta.



Su actual trayectoria orbital permite muchas oportunidades para que Fobos se interponga entre el sol y cualquier punto dado de Marte, como la llanura llamada Elysium Planitia donde InSight aterrizó en noviembre de 2018. Pero fue solo a principios de este año cuando los científicos decidieron ver si el módulo de aterrizaje notaba algo extraño durante los tránsitos por delante del sol, que ocurren un puñado de veces al año, dijo Stähler.



"Encontramos algunas señales no del todo concluyentes", dijo. "Pero de todos modos, eso nos dio una idea de qué mirar para el próximo eclipse", que ocurriría el 24 de abril. Y este fue un tránsito particularmente prometedor: ocurriría justo antes del mediodía, por lo que habría mucha luz solar para bloque, y Fobos cruzaría el disco del sol más directamente. En total, los científicos esperaban una caída del 30% en la luz que llegaba al módulo de aterrizaje, seis veces la diferencia en la atenuación de algunos de los tránsitos anteriores.



El 24 de abril llegó y los investigadores comprobaron si los instrumentos de InSight habían registrado algo, y así fue.



La cámara del módulo de aterrizaje no puede hacer zoom lo suficiente como para fotografiar un tránsito de Fobos, pero como era de esperar, los paneles solares de InSight notaron un cambio en la luz del sol los alcanzaba. Más extraño aún, el sismómetro y el magnetómetro de la misión también habían notado una diferencia. La pregunta era por qué.



Stähler dijo que él y sus colegas esperaban que el tránsito pudiera causar el mismo tipo de fenómenos dramáticos que los eclipses solares pueden causar en la Tierra, como las respuestas atmosféricas masivas al frío de la sombra repentina, por ejemplo. Quizás, incluso, la caída de temperatura desencadenó un sistema de baja presión que levantó un poco la superficie marciana, explicando los resultados del sismómetro.



Pero cuando los investigadores miraron más de cerca, esa explicación resultó ser un fracaso. Si estuviera en juego un fenómeno atmosférico a mayor escala, los investigadores deberían haber detectado sus efectos secundarios durante casi accidentes, momentos en los que Fobos habría parecido transitar por el sol visto desde una ubicación cercana en Marte, pero solo se acercó al sol desde la vista de InSight.



Los científicos resolvieron el misterio gracias a un sorprendente paralelo con los datos del sismómetro recopilados en el Observatorio de la Selva Negra en Alemania. Allí, durante los últimos 50 años, en lo profundo de una mina de plata y cobalto abandonada, hay una gran cantidad de instrumentos de geociencias, incluidos sismómetros que están particularmente bien protegidos contra interferencias.



El colega de Stähler, Rudolf Widmer-Schnidrig, trabaja con el observatorio y, para él, los datos de InSight le resultaban extrañamente familiares. Una vez había dejado una luz encendida cerca de un sismómetro, solo para que un temporizador automático apagara la luz durante la noche, pero a unos metros de distancia, el sismómetro había registrado un cambio.



"Vio un pequeño tic, una pequeña inclinación, similar a lo que vimos en Marte", dijo Stähler. Así que Widmer-Schnidrig se las arregló para repetir el truco del interruptor de luz en lo profundo de la mina, esta vez a propósito. Y las señales coincidieron, lo que sugiere que los sismómetros sensibles particularmente bien aislados, como los de InSight y los de la Selva Negra, pueden detectar una pequeña inclinación en el suelo causada por la luz que se vuelve oscura y un efecto de enfriamiento que la acompaña.



"Si imagina que tiene una mesa de 1 metro y levanta un lado de la mesa en un diámetro atómico, eso es todo", dijo Stähler sobre la inclinación registrada por el sismómetro de InSight. "Es realmente una pequeña, diminuta señal". Pero se registró.



Y la señal del magnetómetro, eventualmente determinaron los científicos, reflejó la caída repentina en la energía que fluye a través de los paneles solares durante el tránsito.



Al principio, la comprensión fue una decepción. "Fueron un poco decepcionantes estos resultados, porque esperábamos que fuera un gran fenómeno planetario lo que estamos viendo aquí", dijo Stähler. "Pero ambos efectos resultaron ser bastante locales en el módulo de aterrizaje".



A pesar de la falta de un gran fenómeno detrás de los datos, Stähler dijo que los datos de InSight sobre los tránsitos serán bastante útiles. Debido a que el magnetómetro recopila datos a intervalos muy cortos, los datos de InSight permitirán a los científicos medir el tiempo de los tránsitos de Phobos con mucha precisión, determinando la ubicación de la luna con mayor precisión que nunca.



La ubicación de Fobos necesita ser monitoreada debido a ese lento avance hacia Marte, que se rige por la extensión del manto del planeta. Y las observaciones de tránsito de InSight no solo son las más precisas hasta el momento, sino que también se basan en décadas de mediciones.



Stähler cree que un fenómeno similar puede ocurrir durante los tránsitos y eclipses en otros cuerpos planetarios. No es el tipo de señal que los sismómetros de la Tierra parecen captar porque los eclipses aquí ocurren de manera muy gradual. Pero ve potencial en particular para Titán, la luna de Saturno, y la NASA está incluyendo un sismómetro en su misión Dragonfly precisamente a ese mundo.



La investigación se describe en un artículo publicado el 4 de agosto en la revista Geophysical Research Letters.