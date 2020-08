Ciencia.-Luz ultravioleta revela la letalidad de un aparente sistema habitable

25/08/2020 Los violentos estallidos de gas hirviente de las jóvenes estrellas enanas rojas pueden hacer que las condiciones sean inhabitables en los planetas incipientes. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NASA, ESA AND D. PLAYER (STSCI)



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



Una tranquila y estable estrella cercana, anfitriona de varios planetas, ha resultado no ser tan confiable para la habitabilidad en su sistema tras un nuevo examen en luz ultravioleta.



Esta estrella, llamada GJ 887, es una de las estrellas M más brillantes del cielo. Las estrellas M son estrellas rojas de baja masa que superan en número a estrellas como nuestro sol más de diez veces, y la gran mayoría de los planetas de nuestra galaxia las orbitan.



GJ 887 había sido inicialmente destacado por el entorno espacial aparentemente suave que proporciona a sus planetas recientemente descubiertos. En el monitoreo del Satélite de Estudio de Exoplanetas en Tránsito (TESS) de la NASA, una misión para buscar planetas fuera de nuestro sistema solar, la estrella curiosamente no exhibió llamaradas detectables durante 27 días de observaciones continuas.



Y la ausencia de llamaradas es una cualidad que favorece la supervivencia de las atmósferas en los planetas que orbitan alrededor de la estrella y, por tanto, la vida potencial en esos planetas.



Pero los astrónomos de la Universidad de Arizona State Parke Loyd y Evgenya Shkolnik, de la Escuela de Exploración de la Tierra y el Espacio, tenían sus dudas de que GJ 887 fuera tan estable. Al indagar en los datos de archivo del telescopio espacial Hubble, encontraron que GJ 887 en realidad se activa cada hora.



¿Cómo detectaron esta diferencia? Al usar luz ultravioleta lejana, Loyd, Shkolnik y sus colaboradores pudieron ver enormes picos de brillo causados por las llamaradas estelares.



Sus hallazgos se publicaron recientemente en una nota de investigación de la Sociedad Astronómica Estadounidense, con coautores de la Universidad de Colorado, Boulder y el Laboratorio de Investigación Naval en Washington, D.C.



Debido a que hay tantas, las estrellas M como GJ 887 son un actor clave en la búsqueda para comprender dónde encaja la Tierra en la gran colección de planetas del universo y en la búsqueda de vida en otros planetas.



"Si la génesis de la vida en un planeta es más o menos una tirada de dados, entonces las estrellas M están tirando esos dados mucho más que cualquier otro tipo de estrella", explicó Loyd.



Pero hay una trampa. Las estrellas M tienden a salpicar sus planetas con destellos. También pueden tener dos caras y parecer tranquilos en la luz visible, como la observada por la misión TESS. En realidad, pueden estar plagados de destellos que son claramente evidentes en la luz ultravioleta, que tiene fotones (partículas de luz) de mucha más energía que la luz visible.



Y cada llamarada tiene el potencial de bombardear los planetas de la estrella con una tormenta magnética y una lluvia de partículas que se mueven rápidamente, aumentando las posibilidades de que las atmósferas de los planetas de GJ 887 se hayan erosionado hace mucho tiempo.



"Es fascinante saber que observar estrellas con luz óptica normal (como lo hace la misión TESS) no se acerca a contar toda la historia", dijo Shkolnik. "El ambiente de radiación dañina de estos planetas solo puede entenderse completamente con observaciones ultravioleta, como las del Telescopio Espacial Hubble".