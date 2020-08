Ciencia.-Los primeros humanos hallaron fauna hoy sorprendente al llegar a Europa

25/08/2020 Huesos fósiles del yacikiento de Graunceanu POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UNIVERSIDAD DE ARKANSAS



Un nuevo análisis de fósiles de uno de los sitios paleontológicos más importantes de Europa revela una amplia diversidad de especies animales, que incluyen un gran mono terrestre, jirafas de cuello corto, rinocerontes y gatos dientes de sable.



Estas y otras especies vagaban por los pastizales abiertos de Europa del Este durante el Pleistoceno temprano, hace aproximadamente 2 millones de años.



En última instancia, los investigadores esperan que los fósiles proporcionen pistas sobre cómo y cuándo los primeros humanos migraron a Eurasia desde África. Las reconstrucciones de entornos pasados como este también podrían ayudar a los investigadores a comprender mejor el cambio climático futuro.



"Mis colegas y yo estamos emocionados de llamar la atención sobre el sitio fósil de Graunceanu y el potencial fósil del valle del río Oltet en Rumania", dijo en un comunicado Claire Terhune, profesora asociada de antropología en la Universidad de Arkansas.



"Es una comunidad de fauna tan diversa. Encontramos varios animales que no se habían identificado claramente en el área antes, y muchos que ya no se encuentran en Europa. Por supuesto, creemos que estos hallazgos por sí solos son interesantes, pero también tienen implicaciones importantes para los primeros humanos que se trasladaron al continente en ese momento ".



A unas 200 millas al oeste de la capital rumana de Bucarest, el valle del río Oltet, incluido el importante sitio de Graunceanu, es uno de los depósitos fósiles más ricos de Europa del Este. Muchos sitios fósiles del valle de Oltet, incluido Graunceanu, fueron descubiertos en la década de 1960 después de deslizamientos de tierra causados en parte por la deforestación debido al aumento de la actividad agrícola en el área.



Los arqueólogos y paleontólogos del Instituto de Espeleología Emil Racovita en Bucarest excavaron los sitios poco después de su descubrimiento. Los fósiles se recuperaron y almacenaron en el instituto, y las publicaciones académicas sobre los sitios florecieron en las décadas de 1970 y 1980. Pero el interés en estos fósiles y sitios disminuyó en los últimos 20 a 30 años, en parte porque se perdieron muchos registros de las excavaciones y fósiles.



Desde 2012, el equipo internacional, que incluye a Terhune e investigadores de Rumania, Estados Unidos, Suecia y Francia, se ha centrado en esta importante región fósil. Su trabajo ha incluido una amplia identificación de fósiles en el instituto y trabajo de campo adicional.



Además de las especies mencionadas anteriormente, los investigadores identificaron restos fósiles de animales similares a los actuales alces, bisontes, ciervos, caballos, avestruces, cerdos y muchos otros. También identificaron una especie fósil de pangolín, que se pensaba que existió en Europa durante el Pleistoceno temprano, pero que no se había confirmado sólidamente hasta ahora. Hoy en día, los pangolines, que parecen la combinación de un armadillo y un oso hormiguero y se encuentran entre los animales más traficados del mundo, se encuentran solo en Asia y África.