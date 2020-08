Boeing haría segundo vuelo de prueba para la NASA iniciando 2021

(Bloomberg) -- Boeing Co. ha indicado que intentará nuevamente antes de finales de enero un vuelo de prueba no tripulado de su nave espacial Starliner a la Estación Espacial Internacional.

Tras el fracaso del primer vuelo de prueba del Starliner y la llegada adelantada de astronautas este año a la estación con el SpaceX, de Elon Musk, la presión se ha intensificado sobre Boeing para que vuelva a retomar su programa espacial. Si todo sale bien con su segunda prueba sin tripulación, Boeing llevará a astronautas de la NASA a bordo de su CST-100 Starliner para un vuelo de demostración a mediados de 2021, dijo la compañía el martes.

El Starliner estaría listo para su primer vuelo operacional con tripulación a la estación espacial a fines del próximo año, dijo Boeing, citando un “excelente progreso” en el trabajo sobre el segundo vuelo de prueba.

El primer vuelo Starliner de Boeing en diciembre se vio empañado por dos fallas de software críticas que redujeron la demostración a solo 48 horas. La nave no pudo acoplarse a la estación espacial y los problemas de software eran lo suficientemente graves como para haber provocado la destrucción del Starliner. Posteriormente, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio decidió realizar una revisión más amplia de la ingeniería y las pruebas de Boeing.

Entretanto, Space Exploration Technologies Corp., la segunda empresa en la que confía la NASA para su programa de tripulación comercial, terminó su primer viaje de ida y vuelta con astronautas el 2 de agosto. La NASA está programando tentativamente el 23 de octubre como fecha para la primera misión operativa de SpaceX para llevar a cuatro tripulantes a la estación.

El martes, la NASA nombró por separado a la astronauta Jeanette Epps para la primera misión operativa del Starliner. Epps se unirá a Sunita Williams y Josh Cassada para una estadía de seis meses a bordo del ISS. El vuelo será el primero hacia el espacio para Cassada y Epps.

Nota Original:Boeing Sees Second Starliner Test Flight for NASA by Early 2021

©2020 Bloomberg L.P.