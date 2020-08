Bielorrusia.- Tijanovskaya asegura ante la Eurocámara que las protestas no son a favor ni contra Rusia

"Ya no somos la oposición, ahora somos la mayoría y la revolución pacífica está ocurriendo", proclama



BRUSELAS, 25 (EUROPA PRESS)



La principal candidata opositora en Bielorrusia, Svetlana Tijanovskaya, ha defendido este martes ante el Parlamento Europeo que las protestas en su país contra la reelección del presidente, Alexander Lukashenko, no son geopolíticas, por lo que "no son contra Rusia, ni a favor de Rusia", "ni a favor de la UE ni contra la UE".



En una intervención por videoconferencia desde Lituania, donde se encuentra autoexiliada, la opositora ha asegurado que gracias a las manifestaciones sin precedentes contra las autoridades de Minsk, el país "se ha levantado" en favor de una "revolución pacífica". "La demanda es clara, tener elecciones libres y justas", ha señalado.



"Bielorrusia se ha levantado, ya no somos la oposición, ahora somos la mayoría y la revolución pacífica está ocurriendo", ha subrayado Tijanovskaya, quien ha expuesto que la solución a la crisis bielorrusa pasa por que las autoridades se abran a pactar una transición democrática mediante un diálogo con la oposición.



En su intervención en la Eurocámara ha querido dejar claro que la protesta en Bielorrusia no es geopolítica, y por lo tanto, no van a favor de Rusia ni a favor de la UE. "Es una revolución democrática, es la ambición de la sociedad de decidir sus líderes y su destino", ha dicho, por ello ha exigido respeto a la soberanía e integridad territorial del país.



Eso sí, Tijanovskaya ha relacionado las demandas populares con los estándares y valores democráticos de Europa, asegurando que "es parte de Europa" por geografía, historia y cultura. A su juicio "la nueva Bielorrusia" tiene que estar comprometida con el derecho internacional, el Estado de Derecho y el respeto de las libertades como la de prensa.