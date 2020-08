Barrida de Heat; exhibiciones de Bucks y Lakers; Thunder empatan la serie

Los integrantes de los Lakers de Los Ángeles y de los Trail Blazers de Portland fueron registrados este lunes, durante los actos protocolarios previos al cuarto partido de esta llave de playoff de la Conferencia Oeste de la NBA, en el complejo deportivo ESPN Wide World, en Kissimmee (Florida, EE.UU.) EFE/John G. Mabanglo

Lake Buena Vista (EE.UU.), 24 ago (EFE).- La jornada de playoffs de la NBA dejó la tercera barrida en la Conferencia Este, la conseguida por los Heat de Miami, y nueva exhibición de los Bucks de Milwaukee, la misma que protagonizaron Los Angeles Lakers, en la del Oeste, donde los Thunder lograron empatar a 2-2 la serie que comenzaron perdiendo por 0-2 ante los Rockets de Houston.

El veterano base esloveno Goran Dragic mantuvo su gran momento de forma en la que se encuentra y con 23 puntos guió a los Heat al triunfo de 99-87 ante los Pacers de Indiana en el cuarto partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este que barrieron por 4-0 al mejor de siete.

El escolta novato Tyler Herro anotó 16 puntos y el pívot Bam Adebayo volvió a ser el mejor en el juego interior con un doble-doble de 14 puntos y 19 rebotes.

La victoria permitió a los Heat superar por primera vez la ronda inicial de los playoffs desde la temporada del 2016.

El escolta Victor Oladipo aportó 25 puntos como el líder de los Pacers, que nunca pudieron con el mejor juego defensivo de los Heat, ni tampoco impidieron que los hombres claves del equipo de Miami estuviesen limitados.

El pívot Tyler Turner fue el que se encargó de liderar el juego interior de los Pacers al conseguir un doble-doble de 22 puntos y 14 rebotes, que tampoco impidieron la derrota del equipo de Indiana, que ha perdido cuatro series consecutivas de playoffs ante los Heat desde el 2012.

Los Heat ahora esperaran al ganador de la eliminatoria que disputan los Bucks de Milwaukee, que tienen ventaja de 3-1, ante los Magic de Orlando, para conocer al rival que tendrán en la semifinal de la Conferencia Este.

Mientras que los Raptors de Toronto y los Celtics de Boston, ambos, también, con sendas barridas ya están clasificados a la semifinal que jugarán entre ellos.

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo volvió a ser el líder de los Bucks al conseguir un doble-doble de 31 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias en el cuarto partido de la eliminatoria que ganaron por 121-106 a los Magic.

Antetokounmpo terminó el partido disputado en el Wide World of Sports, de Walt Disney World, de Orlando, con 14 canastas de 21 iros de campo, pero hizo la mayor parte de su daño dentro de la pintura donde tenía 12 de 14.

Junto a Antetokounmpo, el alero Khris Middleton también surgió como factor ganador al acabar con 21 puntos, incluidos 18 en el cuarto periodo que fue cuando realizó el mejor individual desde que comenzaron los playoffs.

Middleton, clave en la ofensiva de los Bucks junto a Antetokounmpo, también acabó con un doble-doble tras capturar 10 rebotes.

El pívot montenegrino suizo Nikola Vucevic mantuvo su buena producción individual al acabar el partido con otro doble-doble de 31 puntos, 11 rebotes y siete asistencias, que no impidió la derrota del equipo de Orlando que ha ido de más a menos en la serie.

El alero LeBron James se encargó de ser la gran figura que lideró a los Lakers al triunfo de 135-115 ante los Trail Blazers de Portland en el cuarto partido de la eliminatoria de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Oeste, en una noche homenaje a la figura de Kobe Bryant y su hija Gianna.

Los Lakers decidieron honrar Kobe y Gianna, fallecidos en un trágico accidente de helicóptero junto a otras siete personas más, el pasado 26 de enero, con camisetas de 'Black Mamba' y parche de Gigi.

Todos los jugadores de los Lakers salieron con la camiseta especial y el parche número 2, metido en un corazón, en honor a Gianna, la hija de 13 años, de Kobe.

Los Lakers también escogieron la fecha del 24 de agosto porque el mes representa el 8 y la fecha de 24, los dos números que vistió Bryant como profesional.

La motivación de la celebración del "Kobe Bryant Day" hizo que James lograse un doble-doble de 30 puntos y 10 asistencias en 28 minutos antes de dirigirse al banquillo al final del tercer cuarto.

Los Lakers tuvieron un ventaja de hasta 38 puntos en lo que fue su tercera victoria consecutiva en la serie de la ronda inicial de playoffs, que no jugaban desde el 2013, y que ahora dominan por 3-1.

Junto a James otros cinco jugadores de los Lakers tuvieron números de dos dígitos, incluidos el pívot Anthony Davis y el ala-pívot Kyle Kuzma, que aportaron 18 puntos cada uno, mientras que como equipo tuvieron un 56 por ciento de acierto en los tiros de campo y el 44 de triples.

Los Trail Blazers ganaron el primer partido, pero parecieron agotados en los últimos dos debido a que el desgaste de la burbuja y las lesiones del base Damian Lillard y el escolta CJ McCollum le han impedido competir como lo hicieron en el primer encuentro.

El base alemán Dennis Schroder volvió a surgir como el mejor encestador de los Thunder y con 30 puntos los guió a la victoria de 117-114 ante los Rockets.

Bajo el liderazgo de Schroder, los Thunder remontaron una desventaja de 15 puntos y consiguieron igualar a 2-2 la serie que disputan al mejor de siete.

El escolta James Harden estuvo cerca de un triple-doble al aportar 32 puntos, 15 asistencias y ocho rebotes como líder del equipo de Houston, pero de nuevo falló en los momentos decisivos y en darle continuidad al ataque de los Rockets.