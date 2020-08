Banco Central argentino espera que la demanda de dólares baje tras el canje

En la imagen el presidente del Banco Central de Argentina, Miguel Ángel Pesce EFE /Archivo

Buenos Aires, 25 ago (EFE).- El presidente del Banco Central de Argentina, Miguel Ángel Pesce, dijo este martes que espera que la demanda de dólares se debilite una vez que el país suramericano concrete su reestructuración de deuda y cambien las expectativas respecto al futuro de la economía doméstica.

Al intervenir hoy en el congreso anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Pesce aseguró que no hay atraso en el tipo de cambio, al que calificó como "competitivo", aunque sostuvo que hay que "evitar que este tipo de cambio se retrase".

Reconoció además la demanda de dólares por formación de activos externos, de 23.000 millones de dólares en 2019, sigue siendo "muy alta".

Esta demanda es sostenida pese a las restricciones que existen para acceder al mercado oficial de cambio desde el año pasado.

Pesce también admitió la brecha que existe entre la cotización oficial del dólar mayorista, que hoy cerró a 73,81 pesos por unidad, y los valores de la moneda estadounidense en los canales financieros para hacerse de dólares a través de la compra y venta de acciones y bonos, donde la cotización actual es de 130,55 pesos por unidad.

El titular del Banco Central sostuvo que se incremento en la brecha ha tenido que ver con "la incertidumbre que se produjo desde el proceso de reestructuración de la deuda externa, que era complejo e iba a llevar varios meses para resolverse".

Argentina inició en abril pasado el proceso para reestructurar bonos de ley extranjera en manos de acreedores privados por 66.238 millones de dólares.

El proceso de adhesión a la oferta de reestructuración concluirá el próximo viernes y si Argentina logra los niveles de aceptación necesarios, procederá al canje el 4 de septiembre.

Pesce afirmó este martes que espera que el canje sea "exitoso" y que, una vez que se concrete, implicará una señal positiva para el mercado" por lo que espera que la demanda de dólares "se debilite" y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el denominado dólar financiero se reduzca.

MEJORA EN LAS EXPECTATIVAS

Asimismo, señaló que espera que la economía argentina, en recesión desde abril de 2018, "salga del pozo en el que cayó con la pandemia" de COVID-19 y "comience a recuperarse".

En las últimas semanas, medios locales han especulado con la posibilidad de que se impongan nuevas restricciones cambiarias debido a las supuestas limitaciones de dólares de Argentina para afrontar el pago de importaciones.

Al ser consultado sobre ese punto, Pesce dijo que no habrá mayores restricciones si mejora el escenario.

"Lo que estamos esperando es una mejora en las expectativas. Si esta mejora en las expectativas se produce, no encontraríamos razón para tener que establecer mayores restricciones en el mercado cambiario", afirmó.

Las especulaciones se han basado en el nivel de reservas del Banco Central.

La autoridad monetaria afirma que éstas totalizan los 43.049 millones de dólares, pero consultores privados advierten que las reservas de libre disponibilidad ascienden en realidad a entre 7.000 y 10.000 millones de dólares, un nivel crítico que condicionaría la política monetaria.

Pesce aseveró hoy que el nivel de reservas es el que informa a diario el Banco Central, desechando cualquier otro cálculo.

"Nosotros podemos administrar con este nivel de reservas la situación cambiaria que afronta el país. Lo hemos hecho hasta ahora con éxito y creemos que lo vamos a poder seguir haciendo con éxito hacia adelante", aseguró.