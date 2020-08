Apple comenzaría a vender en línea en India el próximo mes

(Bloomberg) -- Apple Inc. está lista para abrir el próximo mes, y por primera vez, una tienda en línea en India, mercado de teléfonos inteligentes de rápido crecimiento, según una persona con conocimiento del tema, aprovechando una relajación de las prohibiciones que alguna vez fueron estrictas contra la venta minorista directa extranjera.

La tienda en línea estará lista para comenzar a operar justo antes de la temporada festiva de gastos de Dussehra-Diwali, según la persona, que pidió no ser identificada comentando planes confidenciales. El fabricante de iPhone, que presionó a Nueva Delhi durante años para eludir las regulaciones que obligan a empresas como Apple a obtener 30% de los componentes de forma local, originalmente había planificado comenzar las ventas en línea meses después de que el Gobierno relajó la regla el año pasado. Esos planes fueron interrumpidos por la pandemia de coronavirus.

Los 1.300 millones de habitantes de India representan un gran mercado de teléfonos inteligentes desatendido que se está convirtiendo en un foco cada vez más importante para Apple, incluso cuando la pandemia estalló este año. El fabricante de iPhone, que acaba de hacer historia al superar los US$2 billones en valor de mercado, está impulsando las inversiones en el país del sur de Asia para reducir su dependencia de China como mercado y base de fabricación, en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Pekín.

La empresa con sede en Cupertino, California, también planea abrir una segunda tienda física en el centro tecnológico de Bangalore, luego de una tienda en Bombay que será su primera ubicación física en el país, según personas con conocimiento del tema. La primera tienda física del fabricante de iPhone abrirá el próximo año en el lujoso barrio de BKC en Bombay, mientras que, según la gente, ya se ha explorado casi medio millón de pies cuadrados de espacio en el corazón de Bangalore, cerca de la plaza Minsk, que lleva el nombre de su ciudad hermana en Bielorrusia. Apple no respondió a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios sobre su renovado impulso minorista en India.

Apple ofrece actualmente sus dispositivos en India a través de tiendas propiedad de socios franquiciados y a través de plataformas en línea como Amazon.com Inc. y Flipkart Online Retails Services Pvt, propiedad de Walmart Inc. Vender a través de sus propias tiendas y a través de su sitio web podría ayudar a la empresa a controlar la marca y ganar la lealtad de los clientes mientras nivela el campo con competidores como la china OnePlus y Samsung Electronics Co., de Corea del Sur.

Junto con la expansión de su presencia minorista en India, el fabricante de dispositivos con sede en Cupertino, California, ha estado ensamblando sus teléfonos más nuevos, el iPhone SE y el iPhone 11, en el país a través de sus socios de fabricación Foxconn Technology Group y Wistron Corp. Otro socio de montaje, Pegatron Corp., establecerá su primera planta en India.Apple dominó el segmento de teléfonos inteligentes premium de India con una cuota de mercado de 49% durante el segundo trimestre, según el investigador IDC. El nuevo iPhone 11 y el iPhone XR juntos representaron 28% de las ventas de alta gama, lo que indica que la demanda de iPhones más caros está creciendo, lo que contrasta con hace un par de años, cuando los modelos más baratos y antiguos representaban una gran parte de las ventas de iPhone.

