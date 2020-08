Antonio Banderas nos da la mejor noticia: "¡Estoy curado!"

01/01/1970 Antonio Banderas durante el estreno de A Chorus Line en Teatro Tívoli de Barcelona EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 25 (CHANCE)



Han sido muchos los rostros conocidos de nuestro país los que han confesado que han sufrido en primera persona las consecuencias del Coronavirus y es que en esta ocasión Antonio Banderas ha anunciado a sus seguidores que ha superado la enfermedad por la que se ha visto obligado a guardar cuarentena en su domicilio.



Con una fotografía de lo más especial en su cuenta de Instagram en la que aparece 'golpeando al virus', el actor más internacional de nuestro país deja claro que ya está completamente curado. Con un mensaje lleno de fuerza y esperanza para los que todavía no han logrado superar esta lucha, el actor confiesa "después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por COVID-19. Estoy curado. Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha".



Tras ser uno de los grandes ausentes en la gala Starlite de Marbella en la que además iba a recibir un premio a su labor solidaria, el actor confesaba que estaba luchando contra el Coronavirus y es que, como él mismo relató se encontraba bien,"solo un poco más cansado de lo habitual".