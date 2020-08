(AMP.)España- Sánchez expresa su "total apoyo" a Pablo Iglesias frente a las noticias sobre la financiación de Podemos

25/08/2020 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se retira la mascarilla antes de ofrecer una rueda de prensa al término de la primera reunión del Consejo de Ministros en Moncloa tras el periodo estival en la que informa sobre la actualidad del Covid-19 en España, en Madrid (España), a 25 de agosto de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, ha expresado su "total "apoyo" al vicepresidente Pablo Iglesias y su y su "total confianza" en él frente a las informaciones sobre la financiación de Podemos.



En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez ha sido preguntado por la investigación judicial ante la denuncia del exabogado de Podemos, quye ha provocado que la formación morada y varios de sus dirigentes hayan sido citados como imputados.



Sánchez, como ya hizo en su anterior rueda de prensa tras ser recibido en Marivent por el Rey, ha reiterado su "máximo respeto" por la labor del Poder Judicial y ha declinado hacer comentarios sobre la actuación de la Justicia.



Pero, políticamente, ha querido dar un paso más expresando su "máxima confianza política" en Pablo Iglesias: "Total confianza y total apoyo a Unidas Podemos y al vicepresidente segundo", ha subrayado.



En cuanto a si Iglesias debe o no rendir cuentas en el Congreso sobvre esas noticias, el presidente ha subrayado que, en los últimos seis meses, su Gobierno "no ha hecho otra cosa que rendir cuentas" en el Congreso. "El ejercicio de rendición de cuentas de este Gobierno es total y absoluto", ha enfatizado.



OPINIÓN POSITIVA SOBRE PODEMOS EN EL GOBIERNO



En otro momento de la rueda, cuando se hablaba del desencuentro entre Unidos Podemos y el PSOE en materia de Educación, el presidente ha insistido en que todos sus ministros son del Gobierno, no de un partido u otro.



"Todos y cada uno de ellos tienen mi máxima confianza y tengo una positiva opinión del funcionamiento del gobierno de coalición y de la aportación de Unidas Podemos al funcionamiento del gobierno --ha remarcado--. No le quepa duda".