AMP.- EEUU.- Trump tilda de "locura" la idea de Biden de paralizar EEUU de nuevo si hay un rebrote de COVID-19

La Convención Republicana emite un vídeo asegurando que "las medidas decisivas" de Trump salvaron vidas durante la pandemia



MADRID, 25 (EUROPA PRESS)



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de "ridícula" y de "locura" la sugerencia del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, de volver a las medidas de cuarentena y cierre de la economía si así se lo recomendasen los científicos en un hipotético rebrote de la pandemia.



"Joe Biden ha dicho que volvería a cerrar el país. ¡Eso es una locura! Estamos teniendo récord en crecimiento laboral récord y un auge mercado de valores, pero Joe acabaría con ellos y lo volvería a cerrar todo. ¡Ridículo!", ha escrito Trump este lunes en su cuenta de Twitter.



Las palabras del presidente de Estados Unidos hacen referencia a una entrevista que Biden concedió el fin de semana junto a su compañera de fórmula, Kamala Harris, en la que aseguró que cerraría el país, si así se lo creyesen los científicos.



"Para mantener el país funcionando, la economía en crecimiento y la gente empleada, hay que arreglar la situación del virus", defendió Biden durante el diálogo con la cadena ABC.



Desde el inicio de la crisis sanitaria, Trump se ha mostrado reacio en todo momento a paralizar el país y ha estado presionando desde entonces para que se reabriera la economía en Estados Unidos, pese a que ello le costase disputas con algunos gobernadores estatales.



En este contexto, Trump ha defendido en las últimas semanas que Estados Unidos "está en un buen lugar" con respecto a la pandemia y que el país "no está cerrado" y "nunca cerrará", por lo que incluso, anunció que presionaría a las autoridades locales para que reabrieran las escuelas de cara al otoño.



Estados Unidos es el epicentro mundial de la pandemia, con más de 5,7 millones de contagios y 177.215 muertes confirmadas, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins.



CONVENCIÓN DEMÓCRATA



Por otro lado, el Partido Republicano ha formalizado este lunes la nominación de Donald Trump como candidato presidencial para las elecciones del 3 de noviembre en el primer día de una Convención Nacional Republicana.



El propio Trump ha aparecido en el lugar de la convención y ha dado un mitin por sorpresa ante la audiencia, muy mermada debido al riesgo de contagio de coronavirus.



Durante su primera jornada, la Convención Republicana ha lanzado un vídeo en el que se destaca la "decisiva" figura de Donald Trump durante la crisis del coronavirus, asegurando que sus decisiones ayudaron a salvar vidas.



Las imágenes no se han quedado ahí y también se ha acusado en ellas al Partido Demócrata y a los medios de comunicación por haber menospreciado las consecuencias y el alcance de la pandemia.



La retórica que los republicanos ofrecen en el vídeo contrastan con las palabras y actitudes que el magnate de Nueva York representó durante los primeros meses de crisis sanitaria, en los no sólo minusvaloró la pandemia, sino que incluso llegó a plantear públicamente sugerencias delirantes como exponer a los enfermos a grandes dosis de luz solar, o la posibilidad de trabajar en una inyección con desinfectante par acabar con el virus.



Meses antes, a finales de febrero, Trump aseguraba que el riesgo en Estados Unidos era "muy bajo" y comparó el nuevo coronavirus con una gripe, por lo que no era necesario paralizar el país e iniciar medidas de cuarentena.