América, en el limbo de la normalización económica y social

Comerciantes fueron registrados este lunes al protestar contra la cuarentena estricta en Bogotá (Colombia). EFE/Carlos Ortega

Redacción Internacional, 24 ago (EFE).- Los países de América siguen tratando de encontrar una vía hacia la normalización de la vida económica y social, con diferentes planes que permitan resarcir sus muy golpeadas economías, en medio del embate de un coronavirus que ya ha infectado a 12.423.028 personas y matado a 442.150 en el continente.

Ya cada vez son más las voces que claman por volver a una vida, si no parecida a la de la pre-pandemia, por lo menos con el motor económico más en marcha, en medio de una "nueva normalidad" en la que cada uno cuide de sí mismo, con las guías emitidas por los Gobiernos y sugeridas por los entes sanitarios nacionales e internacionales, mientras sigue la batalla por la vacuna.

La palabra "cuarentena" ya comienza a ser resentida en varios lugares del continente, y muchos sectores sociales ya piden avanzar en medio del aún desconocido camino que plantea la pandemia.

RESPONSABILIDAD EN MEDIO DE CHOQUES INSTITUCIONALES

El Salvador vive este particular dilema en medio de un choque de poderes entre un Ejecutivo que quería implementar un plan de desescalada y un Supremo que lo declaró inconstitucional.

Las autoridades apelaron este lunes a la responsabilidad individual de los ciudadanos para evitar un rebrote de contagios tras la reapertura de una economía que llevaba parada cinco meses.

Según un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), la economía salvadoreña podría experimentar una caída de cerca del 7,5 % con respecto al 2019, producto de la cuarentena implementada para disminuir el efecto de la COVID-19.

Hasta el momento se registran en el país centroamericano 24.811 casos positivos y 669 fallecimientos.

SIN TASAS AL TURISMO

Guayaquil, ciudad ecuatoriana que cautivó la atención mundial por la forma en que el coronavirus la atacó en los meses de abril y marzo, suspendió hasta el 2022 el cobro de las tasas del sector turístico y de pernoctaciones para paliar la crisis que afronta esta industria por y poder dinamizar su economía.

La medida, anunciada por la alcaldesa Cynthia Viteri, tiene por objetivo impulsar el turismo en la urbe, que contabiliza 12.596 casos del patógeno y le cedió el primer lugar a Quito como foco de la pandemia en Ecuador, al sumar la capital 20.354 positivos.

EN BUSCA DE ASINTOMÁTICOS

En una estrategia que ya se viene ejecutando desde el sábado, Panamá, que acumula 86.900 contagios y 1.892 ertes, amplió a los asintomáticos la toma de muestras para diagnosticar la COVID-19, que antes sólo se aplicaba a personas con varias manifestaciones de la enfermedad.

"Se está atendiendo incluso a la personas que no tienen ningún síntoma" de la enfermedad, le dijo a Efe un funcionario sanitario en el centro de "hisopado express", ubicado en Ciudad de Panamá.

Las autoridades informaron el domingo que en 24 horas se realizaron 7.570 pruebas de diagnóstico, una cifra récord para este país. El incremento de pruebas, se da luego de que se retomó el proceso gradual de reapertura económica tras más de cinco meses de parálisis y luego de la mejora de varios indicadores pandémicos.

DESANTIS PIERDE ROUND CONTRA EDUCADORES EN FLORIDA

El gobernador del estado estadounidense de Florida, Ron DeSantis, recibió este lunes un duro golpe luego de que el juez Charles Dodson fallara a favor de una moción de la Asociación de Educación de Florida (FEA) como parte de una demanda que busca bloquear definitivamente la orden de emergencia del secretario de Educación, Richard Corcoran, de comenzar clases presenciales este agosto en las escuelas públicas.

El juez, que ya había negado a DeSantis la petición de desestimar la demanda, reconoció que la directiva de Corcoran es "inconstitucional", subrayó el abogado de los demandantes Ron Meyer.

Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente y candidato a la reelección, Donald Trump, registra un récord de 5.734.075 infecciones y 177.118 decesos, los mayores datos para un solo país durante la pandemia.

BOLT CORRE CONTRA EL CORONAVIRUS

El mundo del deporte se vio impactado este lunes con la noticia del positivo por coronavirus del jamaiquino múltiple campeón mundial y olímpico de atletismo Usain Bolt, quien el viernes, según el diario Jamaica Observer, había celebrado su cumpleaños 34 con una fiesta por todo lo alto, y se había hecho el test ya que se disponía a viajar por negocios al extranjero.

El positivo de Bolt se produce en medio de un aumento de los contagios en Jamaica con 116 nuevos casos en 24 horas este domingo, lo que supone un récord de incrementos en un solo día. El número total de casos positivos confirmados en la isla caribeña es de 1.413 y de muertos es de 16.

RESPIRADORES PARA LA REGIÓN

Brasil, con tecnología de la agencia espacial estadounidense NASA, producirá para varios países de Suramérica respiradores pulmonares que auxiliarán en el tratamiento a pacientes graves por el nuevo coronavirus, según fue presentado este lunes el proyecto en la ciudad de Salvador.

El centro tecnológico universitario Senai Cimatec, auspiciado por la Federación de Industrias del Estado de Bahía (FIEB), y la empresa Russer, de Sao Paulo, recibirán desde la próxima semana la transferencia de tecnología por parte del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por su sigla en inglés) de la NASA.

Brasil registró en las últimas 24 horas 565 nuevas muertes por COVID-19, con lo que el número de fallecidos superó los 115.000, así como 17.078 nuevos contagios, que ubican el total de casos confirmados por encima de los 3,62 millones.