Alcalde de Tijuana denuncia presiones de ministerio de Gobernación de México

El alcalde Arturo González Cruz habla durante una conferencia de prensa, este martes, en la Sala de Presidentes del Ayuntamiento de Tijuana estado de Baja California (México). EFE/Joebeth Terriquez

Tijuana (México), 25 ago (EFE).- El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, denunció este martes presuntas amenazas de la Secretaría de Gobernación de México por un supuesto robo de un decomiso para reunir fondos rumbo a las elecciones locales del 2021.

González apuntó que durante una reunión en Ciudad de México con Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, se le informó de una denuncia en contra suya por el robo y venta de un decomiso de parte de uno de sus funcionario de seguridad.

En rueda de prensa en el Palacio Municipal de Tijuana, urbe fronteriza con Estados Unidos, el alcalde reclamó una disculpa pública de la Secretaría de Gobernación y del Gobierno de Baja California que encabeza Jaime Bonilla.

González dijo que Peralta no le presentó pruebas de la acusación del presunto robo, tampoco le aclaró quién era el presunto responsable ni de qué clase de decomiso hablaba, ante lo cual calificó todo de una falsa acusación.

Mencionó que tras el argumento del supuesto robo se dijo que tenía la intención la intención de generar recursos para una campaña política que no existe, afirmó el alcalde. "No voy a permitir que se amenace mi derecho político", apuntó.

El alcalde afirmó que no tomará acciones legales para defenderse de las acusaciones que le hacen porque sabe "perdonar" y confirmó que entablará un diálogo abierto con quienes están en contra de su labor.

"No hemos parado de trabajar, tenemos cientos de trabajos que se ejecutan en las nueve delegaciones, al parecer este trabajo le molesta a algunas personas", dijo en una alusión a Bonilla, quien ha criticado su trabajo como alcalde de Tijuana.

El gobernador Bonilla afirmó que si hay alguien que deba pedir disculpas a Tijuana es el propio alcalde y se deslindó de la supuesta acusación en su contra.

"Si alguien debe de pedirle disculpas a Tijuana, eres tú alcalde", dijo Bonilla después de afirmar que él desconoce del delito por el cual se le acusa y resaltó que no ha visto resultados en los trabajos en el municipio que lidera.

A contrapelo de sus críticas al alcalde de Tijuana, Bonilla ha aprovechado espacios de su informe matutino para destacar el trabajo de la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, como la única que da resultados en Baja California.