Agricultores brasileños venden soja con dos años de antelación

(Bloomberg) -- Los agricultores de Brasil, el mayor productor y exportador de soja del mundo, están asegurando ventas con dos años de anticipación ante unos precios en reales en un récord.

El instituto de agronegocios de Mato Grosso, el principal productor estatal, dijo que el 1,3% de la producción para cosecha en 2022 se vendió a fines de julio en medio de una perspectiva turbia para las economías y las monedas.

La venta de cultivos para entrega en dos años “no tiene precedentes”, dijo en una entrevista telefónica Daniel Latorraca, superintendente de Imea, el instituto de economía rural del estado.

La mayoría de las ventas están relacionadas con el comercio de trueque. Los agricultores obtienen fertilizantes y productos químicos antes de plantar a cambio de parte de la cosecha.

Los precios internos de la soja en Brasil alcanzaron un récord a medida que el real se desplomó frente al dólar y la demanda de semillas oleaginosas repuntó. Este año, el real ha registrado la mayor caída entre las principales monedas, mientras que se espera que las existencias finales de semillas oleaginosas en esta temporada caigan a un mínimo histórico después de que las exportaciones subieran al nivel más alto de la historia.

Los agricultores habían vendido el 43% de la cosecha 2020-21 hasta el 7 de agosto, frente a un nivel histórico del 16%, según cifras de la consultora Safras & Mercado.

“Los agricultores están tratando de reducir la incertidumbre, y el tipo de cambio es una de ellas”, dijo el analista de Safras, Luis Fernando Roque.

Nota Original:Farmers Are Selling Soybeans Two Years in Advance in Rare Trade

