Von der Leyen revisa la explicación del comisario de Comercio de la UE tras la cena polémica

En la imagen, el comisario europeo de Comercio, Phil Hogan. EFE/Archivo

Bruselas, 24 ago (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, revisa desde este lunes las explicaciones del comisario europeo de Comercio, Phil Hogan, sobre su asistencia a una cena de un club de golf en Irlanda que no cumplía las normas de seguridad de este país contra el coronavirus.

La portavoz comunitaria Dana Spinant explicó hoy en la rueda de prensa diaria de la CE que Hogan envió anoche un informe a Von der Leyen para explicar su participación en esta cena, a la que asistieron muchos otros cargos públicos irlandeses y que ya ha costado su puesto al ministro de Agricultura, Dara Calleary.

"La presidenta recibió el informe del comisario Hogan anoche. Ahora lo está revisando, los hechos y los detalles son importantes. La presidenta le ha pedido aclaraciones adicionales", dijo la portavoz comunitaria.

Según Spinant, la Comisión ha estado informada en todo momento de los acontecimientos relacionados con esta polémica y analizarán las explicaciones de Hogan antes de evaluar la respuesta que darán.

El mandato de un comisario solo puede finalizarlo la presidenta de la Comisión y no depende del Gobierno nacional que le nomina para el cargo, aunque el primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha pedido a Hogan que "considere" su cargo, según un comunicado del Gobierno de Dublín.

Hogan se disculpó por la asistencia a esta cena el domingo a través de una serie de mensajes en Twitter, pero no ha comparecido públicamente para dar explicaciones y en un principio justificó su participación porque creía que la organización había asegurado el cumplimiento de las normas sanitarias.

El comisario irlandés, que ahora ocupa la cartera de Comercio y anteriormente había estado al frente de la de Agricultura, se enfrenta también a otra polémica en su país tras revelarse que la Policía le dio alto mientras conducía usando su teléfono móvil, según informó la cadena pública irlandesa RTE.

Preguntada por este caso, la portavoz comunitaria incidió en que los incidentes de tráfico son competencia de la autoridades locales.