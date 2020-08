Venezuela.- Irán aclara que Maduro "nunca" ha solicitado comprar misiles

17/09/2016 Nicolás Maduro y Hasán Rohani POLITICA INTERNACIONAL DPRESIDENCIA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



El presidente venezolano, dispuesto a "evaluar" dicha adquisición tras las palabras de Duque



MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irán ha aclarado que el de Venezuela "nunca" ha intentado comprar misiles iraníes, a pesar de que el presidente de Colombia, Iván Duque, haya dado por seguro un acercamiento armamentístico y que el propio mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se haya mostrado dispuesto a "evaluar" esta posibilidad en aras de la defensa territorial.



Duque aseguró la semana pasada que hay informaciones de Inteligencia que acreditan el interés del Gobierno venezolano por adquirir misiles de medio y largo alcance a través de Irán. Maduro ha asegurado este domingo en una entrevista en la televisión estatal que su homólogo busca "desviar la atención de los problemas reales en Colombia".



No obstante, no ha descartado que en un momento dado sea "posible" y "conveniente" adquirir armas a Irán, habida cuenta de la "tremenda tecnología militar" de la República Islámica. En este sentido, ha reconocido que ordenó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, "que evalúe todas las potencialidades y posibilidades".



Maduro ha deslizado que las acusaciones sobre los posibles acuerdos entre Caracas y Teherán pueden ser una forma de preparar una intervención, por lo que ha reiterado su confianza en la "capacidad defensiva" de Venezuela. "Vamos a mantener nuestro país en paz", ha subrayado.



Por su parte, un portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibsabadé, ha asegurado que el Gobierno venezolano "nunca" ha solicitado comprar misiles y ha rechazado las declaraciones de Duque. "Las relaciones entre Irán y Venezuela están basadas en el interés mutuo y no tienen nada que ver con terceros países", ha alegado, según la agencia ISNA.