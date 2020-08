TikTok afirma que demandará a EEUU por prohibición

(Bloomberg) -- TikTok afirmó que solicitará a un juez que impida que la administración Trump promulgue una prohibición para la red china de medios sociales, mientras la compañía lleva una lucha geopolítica por su tecnología y comercialización a un tribunal de Estados Unidos.

TikTok indicó el lunes en una publicación de blog que su empresa matriz, ByteDance, impugnará una orden que emitió el 6 de agosto el presidente Donald Trump que prohíbe a los residentes de EE.UU. hacer negocios con TikTok en virtud de la ley de poderes económicos de emergencia internacional. El 14 de agosto, la Casa Blanca emitió una segunda orden en virtud de una ley de seguridad nacional que obligaría a ByteDance a vender sus activos estadounidenses.

La demanda, que argumenta que TikTok no representa ninguna amenaza para la seguridad, elude la segunda orden. Esa orden se basa en una investigación del Comité de Inversiones Extranjeras de EE.UU. Las decisiones del panel interinstitucional, que está dirigido por el Departamento del Tesoro, son prácticamente imposibles de anular en los tribunales. La segunda orden fue emitida bajo una enmienda de 2007 a la ley de producción de defensa.

Nota Original:TikTok Says It’s Suing U.S. Over Ban, Claims No Security Threat

©2020 Bloomberg L.P.