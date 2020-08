The Ford en Los Ángeles presenta su programa virtual bajo el control de LA Phil

En la imagen, el director artístico y musical de LA Phil, el venezolano Gustavo Dudamel. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 24 ago (EFE).- The Ford en Los Ángeles (EE.UU.) presentó este lunes la programación de su nueva temporada, que será virtual y gratis debido a la pandemia y que estará ya bajo la supervisión de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil) después de que esta orquesta tomara las riendas del teatro a finales de 2019.

"California se levantó sobre el sueño de la posibilidad, como una oportunidad de que las personas de todos los orígenes pudieran venir y triunfar en esta tierra dorada", dijo hoy en un comunicado el director artístico y musical de LA Phil, el venezolano Gustavo Dudamel.

"Nuestra programación digital en The Ford esta temporada es una representación directa de ese sueño y de la diversidad del arte que brota de ello, una hermosa mezcla de culturas, credos e ideales creativos que alimenta el activismo y el compromiso que hacen singularmente vibrante a Los Ángeles", añadió.

The Ford es un famoso teatro al aire libre de Los Ángeles que justo este año iba a celebrar un siglo de existencia.

Debido al coronavirus, todos los actos previstos para festejar el centenario de The Ford fueron aplazados a 2021, de manera que este año su programación será virtual.

"Aunque fue descorazonador ver que nuestro recinto estaría vacío este verano, sabíamos que en el espacio digital había una manera de cumplir la misión de The Ford", apuntó Cynthia Fuentes, directora del teatro.

"Trasladarnos al mundo 'online' nos permite continuar apoyando las comunidades artísticas de la región, hacer su trabajo ampliamente accesible, honrar el expansivo trabajo cultural del pasado y el presente, y fomentar el diálogo intercultural que llega al corazón de los asuntos que impactan en Los Ángeles", añadió.

La oferta digital de The Ford, que se puede consultar ya en su web, incluye varias iniciativas diferentes.

Por ejemplo, bajo el nombre Ford Digital Festivals se celebrarán una serie de actos monotemáticos que comenzarán el 26 de septiembre con Solidarity for Sanctuary, una jornada dedicada a la creación "latinx".

Omar Apollo, Lido Pimienta, Las Cafeteras y miembros de LA Phil, entre otros, unirán fuerzas en un día que recordará a la leyenda latina Selena Quintanilla y que reflexionará sobre la inmigración, la colaboración entre minorías raciales, y la necesidad de votar para cambiar la situación en EE.UU.

En el apartado From the Ford se recordarán actuaciones destacadas en el teatro de los últimos años, que incluyen algunas figuras latinas como Los Panchos o Louie Vega.

Asimismo, State of LA! se asomará a algunas de las propuestas artísticas más interesantes de Los Ángeles mientras que LA Soundscapes prestará atención a la escena de danza de la ciudad californiana.