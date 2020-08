Tesla Model 3 rompe el molde: retiene valor en mercado de usados

(Bloomberg) -- Es temprano, pero hay señales de que el Model 3 de Tesla Inc. podría ser tan excepcional en el mercado de los usados como lo ha sido en el mundo de los automóviles nuevos.

El sedán se ha vendido a volúmenes que ningún otro vehículo eléctrico ha alcanzado, convirtiendo a Tesla en la compañía automotriz más valiosa del mundo. Pero toma tiempo ver qué tan bien se desempeña un automóvil en el mercado de usados; los propietarios generalmente se aferran a sus ruedas durante al menos unos años.

Los sitios web de compra de automóviles todavía tienen tamaños de muestra pequeños con los que trabajar sobre el rendimiento de los Model 3, pero hasta ahora los datos son alentadores. Los sedanes se venden rápidamente una vez que los propietarios los ponen a la venta, y la unidad ALG de TrueCar Inc. considera que su presencia en el mercado de vehículos eléctricos prémium tendrá un impacto dramático en el segmento.

“Si está buscando un Audi A4 usado, tiene otras opciones comparables como el BMW Serie 3, el Mercedes-Benz Clase C y el Lexus IS”, asegura George Augustaitis, director de industria automotriz y análisis económico de CarGurus Inc. “Si está buscando un Model 3, no hay sustituto”.

Los primeros modelos enchufables, como el Nissan Leaf y el BMW i3, se han depreciado mucho más rápido que los carros convencionales. La demanda era baja, el rango de conducción era limitado y la degradación de la batería era una preocupación.

El bajo valor residual, el precio de los automóviles después de unos años de propiedad, fue uno de los muchos factores que frenaron la adopción más amplia de los vehículos eléctricos. Pero las perspectivas de ALG apuntan a una gran mejora. La empresa de 64 años, antes conocida como Automotive Lease Guide, pronostica que el segmento de autos eléctricos prémium pasará de tener actualmente la retención de valor de subasta más baja después de tres años a la cuarta más alta en 36 meses a partir de ahora.

Los Model 3 usados tardaron solo 29,3 días en venderse en promedio de marzo a junio, según iSeeCars.com. El sedán Tesla fue el automóvil usado de más rápida venta que el agregador de listado de vehículos rastreó durante ese lapso.

La capacidad de Tesla para realizar actualizaciones de software por el aire probablemente contribuyan a su causa.

Tesla comenzó la producción del Model 3 en la segunda mitad de 2017, pero la compañía tardó meses en aumentar la producción. Tampoco comenzó a ofrecer arrendamientos hasta abril de 2019.

“Todavía no hay muchos Teslas en el mercado de accesorios”, afirma George Chamoun, director ejecutivo de ACV Auctions. Algunos concesionarios independientes de automóviles usados no los venden, pero él espera que esto cambie.

ACV vendió el triple de Teslas en julio en comparación con el comienzo de este año, y el número promedio de ofertas por los autos es un 20% más que para el resto del inventario de la compañía.

“La demanda está superando la oferta limitada”, dice Augustaitis de CarGurus sobre el Model 3. “Su rango, su tecnología y su precio siguen siendo únicos”.

