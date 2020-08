Tenis.-Carla Suárez no jugará el US Open por "prudencia"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)



La tenista española Carla Suárez, que se retirará cuando termine la presente temporada, no podrá despedirse jugando el US Open después de haber anunciado su baja por "prudencia" al estar pendiente de unos resultados médicos.



La jugadora canaria, que cumplirá 32 años en unos días, explicó su ausencia por Twitter. "Lamento anunciar que no podré participar en el US Open como hubiera sido mi deseo. Sigo pendiente de unos resultados médicos y hemos optado por la prudencia. ¡Espero verles pronto!", indicó.



Suárez pone ahora sus miras en la gira de tierra, que concluirá con la disputa de Roland Garros desde el 27 de septiembre al 11 de octubre. En cuanto al resto de españolas en el torneo americano estarán Paula Badosa, Sara Sorribes y Aliona Bolsova, mientras que Garbiñe Muguruza sigue siendo duda por lesión.