Tencent está próximo a acuerdo que sacaría a Leyou de la bolsa

(Bloomberg) -- Tencent Holdings Ltd. está próximo a sacar a Leyou Technologies Holdings Ltd. de la bolsa en un acuerdo que valoraría a la empresa de juegos china en alrededor de US$1.300 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Las compañías están discutiendo un rango de precio de oferta de 3,30 dólares de Hong Kong a 3,40 dólares de Hong Kong por cada acción de Leyou, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. El principal accionista de Leyou, Charles Yuk, planea vender toda su participación en la empresa, dijeron las personas. Yuk poseía alrededor de 69% de la empresa que cotiza en Hong Kong a fines de diciembre, según su último informe anual.

Las acciones cerraron con un alza de 2,9% a 3,20 dólares de Hong Kong, lo que le dio a la compañía de juegos un valor de mercado de alrededor de US$1.270 millones.

Las negociaciones están en una etapa avanzada y esta semana podría anunciarse un acuerdo, según las personas. Las conversaciones aún podrían retrasarse o desmoronarse y los detalles, incluido el precio de oferta y el cronograma, no se han finalizado, dijeron las personas. Representantes de Leyou y Tencent no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Un acuerdo marcaría el final de un proceso de casi un año, que ha estado en marcha al menos desde septiembre. Los postores incluyeron a iDreamSky Technology Holdings Ltd., empresa respaldada por Tencent; Zhejiang Century Huatong Group Co., empresa de juegos que cotiza en Shenzhen y que también cuenta a Tencent como accionista; al gigante tecnológico japonés Sony Corp. y firmas de capital privado.

El 10 de julio, Tencent Mobility Ltd., unidad de propiedad absoluta del gigante tecnológico chino, cerró un acuerdo exclusivo con Leyou para una potencial privatización. Las compañías no revelaron detalles financieros.

Leyou, que comenzó a cotizar en Hong Kong en 2011, desarrolla videojuegos entre los que se incluyen los juegos gratuitos Warframe y Dirty Bomb. También está trabajando con Amazon.com Inc. para coproducir un videojuego basado en la popular serie de fantasía “El señor de los anillos”, según su sitio web.

La compañía informó una pérdida de US$5,8 millones en la primera mitad del año, en comparación con los ingresos netos de US$9,3 millones en el mismo período de 2019. Leyou atribuyó la pérdida, en parte, al impacto del brote de coronavirus en la capacidad de desarrollar contenido nuevo para Warframe, a pesar de que los usuarios registrados aumentaron 15,5% en el semestre frente al año anterior.

Nota Original:Tencent Said to Near Deal to Take Gaming Firm Leyou Private (2)

©2020 Bloomberg L.P.