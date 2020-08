Tasa de positivos diarios de COVID-19 se reduce a 5,15 % en Florida

EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/Archivo

Miami, 24 ago (EFE).- Florida, que mantiene su tasa de positivos en las pruebas diarias por debajo del 10 % desde hace 12 días, se anotó este lunes 2.068 casos nuevos y 72 muertes por COVID-19, informaron las autoridades sanitarias del estado.

Este lunes la tasa de positivos en las pruebas contabilizadas se situó en 5,15 %, mientras que en julio, el mes álgido de la pandemia en Florida, llegó a ser del 18 %.

La tendencia a la baja en la prevalencia de la enfermedad de los últimos días ha despertado expectativas de una relajación de las medidas preventivas, en medio de advertencias de no confiarse.

La cuenta acumulada desde el 1 de marzo muestra hoy 602.829 casos, la segunda cifra más alta entre los estados de EE.UU., y al menos 10.534 muertes (10.397 residentes y 137 no residentes).

El descenso se nota también en el condado de Miami-Dade, el epicentro de la enfermedad en Florida y cuyo alcalde, Carlos Giménez, advirtió este fin de semana que sigue sin ser "tiempo para fiestas".

Los bares y clubes nocturnos de Florida están cerrados por la prohibición de no vender alcohol y los restaurantes funcionan con limitaciones.

En Miami-Dade no pueden servir comidas en el interior, solo en terrazas o patios, pero sí pueden preparar platos para llevar.

Las visitas a las cárceles y las residencias de ancianos o centros geriátricos están prohibidas desde marzo.

En Miami-Dade se contabilizaron en las últimas 24 horas diez fallecimientos por COVID-19 y en su vecino Browad, 19. Los dos condados del sureste de Florida acumulan 152.612 y 69.483 casos, respectivamente, y 2.253 y 1.132 muertes por la enfermedad.

La edad media de las personas contagiadas de COVID-19 en Florida desde el 1 de marzo es 41 años, y la persona más joven fallecida a causa del coronavirus en el estado fue una niña de seis años, según cifras oficiales.

A día de había 4.649 personas hospitalizadas por COVID-19 en Florida, de ellas 902 en Miami.

Estados Unidos, el país con más casos de coronavirus, registra 5,7 millones de contagios y más de 176.000 muertes, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.