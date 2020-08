S&P 500 y Nasdaq alcanzan máximos récord por esperanzas tratamiento COVID-19

Por Medha Singh

24 ago (Reuters) - El S&P 500 y el Nasdaq escalaron a máximos récord el lunes, impulsados ​​por la aprobación en Estados Unidos del uso de emergencia de plasma sanguíneo en el tratamiento de pacientes con COVID-19, en una jornada en la que las grandes tecnológicas también impulsaban los índices de Wall Street.

* La decisión de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos de usar plasma rico en anticuerpos de pacientes recuperados fue aclamada por el presidente Donald Trump y se dio un día después de que el mandatario acusara a la agencia de impedir tratamientos por razones políticas.

* Pero la Organización Mundial de la Salud se mostró cautelosa el lunes respecto a la aprobación del uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para tratar a personas enfermas.

* Los papeles de Apple Inc ganaban un 2,7% para superar el valor de 500 dólares por acción por primera vez, proporcionando el mayor impulso a los tres principales índices de Wall Street.

* En tanto Facebook Inc, Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Alphabet Inc, matriz de Google, que junto con Apple representan casi una cuarta parte de la capitalización de mercado del S&P 500, ganaban entre 0,9% y 3,5%.

* El S&P 500 y el Nasdaq cerraron el viernes en niveles récord, sumando cuatro semanas de ganancias por las apuestas de que las empresas centradas en la tecnología saldrán más fuertes de la pandemia y la economía volverá a crecer con un apoyo monetario y fiscal continuo.

* Sin embargo, el Dow está todavía un 5% por debajo de su pico de febrero.

* A las 1508 GMT, el promedio industrial Dow Jones ganaba un 0,98% a 28.206 puntos; mientras que el S&P 500 subía un 0,51% a 3.414 puntos. En tanto, el Nasdaq operaba plano en 11.304 puntos.

(Reporte de Medha Singh y Devik Jain en Bengaluru; Editado en español por Javier Leira)