Serena Williams vence a Rus en dramático estreno en torneo de Cincinnati

A una semana del arranque del Abierto de Estados Unidos, Serena Williams sufrió este lunes para derrotar a la holandesa Arantxa Rus, número 72 del mundo, en casi tres horas de batalla en su primer partido en el torneo de tenis de Cincinnati.

La estadounidense avanzó así a los octavos de final de Cincinatti -Masters 1000 de la ATP y Premier en la WTA- que este año se disputa excepcionalmente en Nueva York como antesala del Abierto de Estados Unidos (31 de agosto al 13 de septiembre).

Otras figuras que avanzaron a los octavos fueron la japonesa Naomi Osaka y la bielorrusa Victoria Azarenka, mientras que en la categoría masculina clasificó el ex número uno mundial Andy Murray en una sorprendente victoria ante el alemán Alexander Zverev, quinto cabeza de serie.

En su estreno en Nueva York, Serena Williams, novena del ranking de la WTA, superó a Rus por 7-6 (8/6), 3-6 y 7-6 (7/0) en 2 horas y 49 minutos de juego, en partido válido por la segunda ronda.

Williams, de 38 años, estuvo al borde de la eliminación en un dramático tercer set en el que Rus se puso 6-5 por delante y con servicio para ganar el juego y el partido.

La estadounidense sacó entonces su carácter para romper el saque a la holandesa y arrollarla en el 'tie break' por 7-0.

"Fue duro, fue un partido muy físico", dijo Serena entrevistada tras el juego, todavía sin recuperar el aliento y portando una mascarilla.

"Creo que estaba jugando bien, estaba agresiva y con buenos golpes", afirmó. "Físicamente estoy bien. El tenis es mental, es todo mental".

Williams tardó en asentarse en el ambiente de la cancha de Flushing Meadows, sin aficionados en las gradas y con un fuerte calor.

El primer set se lo llevó en el 'tie break', en el que llegó a estar 2-0 abajo pero finalmente se impuso gracias a la potencia de su servicio, automotivándose con un fuerte grito en cada punto ganado.

La estadounidense cedió el segundo set a la holandesa por 3-6 pero en el tercero consiguió imponer su tenis hasta situarse 5-3 arriba y con servicio para ganar el partido, pero perdió ese juego sin puntuar y tuvo que sufrir hasta el 'tie break' para llevarse la victoria.

En los octavos de final no estarán las dos primeras cabezas de serie, la checa Pliskova (N.3) y la estadounidense Sofia Kenin (N. 4), que fueron eliminadas inesperadamente el domingo en su debut.

Tampoco se encuentran en Nueva York las dos primeras del ranking, la australiana Ashleigh Barty y la rumana Simona Halep, quienes renunciaron a viajar a Estados Unidos por los riesgos de la pandemia de coronavirus.

Williams aspira a conquistar en el Abierto su 24º título de Grand Slam, para igualar el récord de Margaret Court, pero desde su reaparición a mediados de agosto ha dejado dudas sobre su estado de forma.

Tras seis meses de inactividad, Williams cayó en cuartos de final del torneo de Lexington ante Shelby Rogers, número 116 mundial.

En otros resultados, Naomi Osaka (N. 10) venció a la checa Karolína Muchova (N. 26) por 6-7 (5/7), 6-4, 6-2 y la ex número uno Victoria Azarenka (N. 59) a la francesa Caroline Garcia (N. 49) por 6-2 y 7-6 (10/8).

- Murray avanza, Schwartzman cae -

En el cuadro masculino, el argentino Diego Schwartzman (N. 13 de ATP) fue eliminado en la segunda ronda por el estadounidense Reilly Opelka (N. 22) por 6-3 y 7-6 (7/4).

Schwartzman, que había derrotado en la primera ronda al noruego Casper Ruud, lamentó no poder sumar más partidos en su preparación del Abierto, después de estar seis meses sin competir por culpa de la pandemia de coronavirus.

"Es difícil seguir entrenando y no jugar partidos en un torneo, porque estuvimos practicando durante muchas, muchas semanas", afirmó el único tenista argentino que seguía en el torneo. "Tengo una semana más para entrenar y prepararme y tratar de mejorar las cosas que no hice bien en el partido de hoy y estar listo para el US Open".

En otros resultados, el británico Andy Murray (N. 129), en su primer torneo del año, sorprendió a Alexander Zverev (N. 7) al derrotarle por 6-3, 3-6 y 7-5.

El ruso Daniil Medvedev (N. 5), tercer cabeza de serie y defensor del título, se impuso al estadounidense Marcos Giron (N. 101) por 6-4 y 6-4 y el español Pablo Carreño-Busta (N. 25) cayó ante el ruso Karen Khachanov (N. 16) por 7-6 (10/8) y 6-1.

Novak Djokovic, quien se retiró por dolor de cuello del partido de dobles del domingo, tiene previsto estrenarse en la categoría individual este lunes ante el lituano Ricardas Berankis (72).

