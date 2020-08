R.Unido.- Andy Bird, futuro consejero delegado de Pearson

24/04/2020 Logotipo del grupo editorial británico Pearson. POLITICA ECONOMIA EMPRESAS PEARSON



LONDRES, 24(EUROPA PRESS)



El grupo Pearson, la mayor empresa de libros de texto del mundo, ha designado a Andy Bird, actual directivo no ejecutivo de la compañía, como futuro consejero delegado a partir del próximo 19 de octubre en sustitución de John Fallon, quien dimitirá de su puesto en el consejo en esa misma fecha, aunque permanecerá en la empresa hasta final de año en funciones de asesor.



El futuro consejero delegado de Pearson cuenta con una dilatada trayectoria profesional de 35 años en el sector de los medios, incluyendo su labor como presidente de Walt Disney International, responsable de los negocios de esta compañía fuera de los Estados Unidos.



"Estamos encantados de poder contar con alguien del calibre de Andy, después de un extenso proceso de búsqueda y selección. Andy aporta una gran experiencia sobre el consumidor internacional, así como en la creación de marcas, el cambio transformacional y el impulso de la innovación digital", declaró Sidney Taurel, presidente de Pearson.



"Desde que me incorporé a la junta a principios de este año, rápidamente me di cuenta del enorme potencial en los negocios de la empresa, la fuerza y la dedicación de las personas que trabajan aquí y las grandes oportunidades que existen para que Pearson se convierta en una primera empresa de aprendizaje digital", indicó Bird.



Como consejero delegado, Bird percibirá un salario base anual de 1,25 millones de dólares (1,05 millones de euros), así como una asignación anual en efectivo del 16% del salario base en lugar de pensión. Asimismo, el consejero delegado de la compañía participará en el plan de incentivos anual de Pearson desde el 1 de enero de 2021, con una opción anual máxima del 200% del salario base y una bonificación por objetivos equivalente al 50% de esta opción máxima.