Rita Moreno pide a la comunidad latina de EE.UU. mostrar ferocidad y ejercer el voto

La actriz puertorriqueña Rita Moreno. EFE/EPA/ALBA VIGARAY/Archivo

San Juan, 24 ago (EFE).- La actriz puertorriqueña Rita Moreno, recordó este lunes a la comunidad latina que está en sus manos que haya un cambio de Gobierno en Estados Unidos en las elecciones del 3 de noviembre e instó a que si no están registrados para votar que lo hagan, a la misma vez que consideró que es el momento de que "mostremos que somos feroces".

A través de un video en sus redes sociales, la actriz de "West Side Story", al final del cual refleja su apoyo al candidato demócrata, el exvicepresidente Joe Biden, indica que la comunidad latina ha de "dejar claro que juntos podemos llevar a cabo un cambio verdadero. Y eso, empieza con votar".

"Vivimos un momento crítico tanto para nuestro país como para la comunidad. Los latinos, y especialmente, las latinas, están sintiendo los efectos de las numerosas crisis que Puerto Rico y el resto de Estados Unidos está sufriendo a diario. Desde el impacto sobre nuestra salud de la pandemia a la crisis de liderazgo en nuestro Gobierno", reflejó.

"Tantos de nuestros hermanos y hermanas latinas están sufriendo para conseguir lo necesario para vivir como poner comida sobre sus mesas, acceder a la educación. Son tiempos realmente malos para muchas personas, no solo los latinos pero hay que dejar claro que juntos podemos llevar a cabo un cambio verdadero. Y eso, empieza con votar", indicó.

Este, dijo, "es nuestro momento. Los latinos somos feroces y somos poderosos. Esa ferocidad puede convertirse en algo verdaderamente increíble cuando abrazamos el poder por medio del voto. Podemos literalmente cambiar este país en noviembre".

"No esperen. Insto a todos que revisen su estatus de registro para votar y se registren, en caso de ser necesario, en este momento. Pida el voto por correo para que pueda tener tiempo para votar", advirtió.

En este sentido, consideró que es mejor no esperar al último momento ya que "nos hemos dado cuenta estos meses como de rápido puede cambiar la situación, por lo que no nos podemos dar el lujo de esperar" a última hora "para que se nos escuche".

"Para poder impactar el trabajo empieza ahora, vamos a arremangarnos y pongámonos a trabajar. Los quiero mucho", concluye el mensaje, tras cual aparece la frase "Todos con Biden".