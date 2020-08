Portaltic.-Spotify ofrecerá en exclusiva podcasts y contenidos musicales de League of Legends

24/08/2020 Servicio de audio de League of Legends POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SPOTIFY



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



Spotify ofrecerá en exclusiva servicios de audio de League of Legends (LoL), como parte del acuerdo de colaborción alcanzado con la desarrolladora del videojuego, Riot Games.



Los servicios de audio de League of Legends ofrecerán a los seguidores de las competiciones de los 'eSports' contenido "exclusivo y original" a través de una serie de 'podcasts' centrados en el videojuego, que llegarán este año.



Los contenidos podrán localizarse en un 'hub' oficial, donde habrá, además, nueva música y listas de reproducción "inspiradas en la comunidad de jugadores", como informa Spotify en un comunicado.



Los seguidores de LoL también encontrarán "momentos musicales únicos", como contenidos tras las cámaras sobre la creación del himno de los 'Worlds'. La plataforma de 'streaming' explica que el himno se lanzará con un vídeo musical interpretado durante las ceremonias de apertura de los Campeonatos Mundiales.



El acuerdo de colaboración con Riot Games convierte a Spotify en el proveedor exclusivo global de los contenidos y servicios de audio de League of Legends.