Portaltic.-Los jugadores de Pokémon Espada y Escudo piden la función de guardado en la nube

14/11/2019 Los nuevos títulos de Pokémon, pokémon Espada y Pokémon Escudo. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA POKEMON



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



Los usuarios de los videojuegos Pokémon Espada y Pokémon Escudo, del estudio Game Freak, han expresado su frustración ante la falta de la función de guardado en la nube en dichos títulos.



La función de guardado en la nube permite que los usuarios realicen una copia en la nube de los datos del juego de forma automática para en caso de perder la consola, poder acceder a ello de una forma sencilla.



La indignación de los jugadores ha aumentado después de que TheFoolMan, un usuario de Reddit, afirmara haber perdido más de 700 horas del juego después de que supuestamente le robaran la Nintendo Switch en el metro de Londres.



Sin embargo, el usuario afirma que a pesar de que le robaran la consola, lo que más le dolió fue perder sus más de 700 horas de juego en Pokémon Escudo.



"Me robaron, todo fue reemplazable, excepto mi tiempo en ese juego. Todo lo que construí y por lo que luché. Todo se fue porque Pokémon Escudo no admite guardados en la nube", indica TheFoolMan.



La historia del usuario de Reddit se hizo viral y muchos usuarios han criticado a Nintendo y a Game Freak por no permitir la función de guardado en la nube en el juego. Asimismo, han pedido al usuario que envíe una carta a ambas compañías para que solicite que se permita dicha función.