Portaltic.-El grupo de usuarios de WeChat demanda al Gobierno de Trump por la orden ejecutiva que prohíbe transacciones con la app

23/05/2018



MADRID, 24 (Portaltic/EP)



El grupo de usuarios de la aplicación de mensajería china WeChat, la más popular en el país asiático, ha presentado una demanda contra la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, por la reciente orden ejecutiva que amenaza con prohibir la aplicación en Estados Unidos.



Según la demanda, que ha sido presentada en el tribunal federal de San Francisco, la prohibición viola los derechos de libertad de expresión de los usuarios bajo la Primera Enmienda.



Asimismo, la demanda recalca que la prohibición está dirigida a la comunidad china en Estados Unidos. "El presidente Trump ha hecho numerosas declaraciones anti-chinas que han contribuido e incitado a la animadversión racial contra las personas de ascendencia china, todo fuera del contexto de seguridad nacional", indica la demanda, según ha recogido Financial Times.



El documento además subraya que la orden viola los derechos de la Quinta Enmienda al no dejar claro exactamente qué interacciones con WeChat están cubiertas y que la mayoría de los usuarios de las aplicaciones de mensajería son conscientes de la vigilancia de las comunicaciones digitales emprendidas por los gobiernos, incluido Estados Unidos, y que aún así optan por utilizarlas.



Por su parte, la compañía china ByteDance, propietaria de la red social de vídeos cortos TikTok, confirmó la intención de recurrir en los tribunales la reciente orden ejecutiva de Trump.



"Para garantizar que prevalezca el estado de derecho y que nuestra empresa y los usuarios sean tratados de manera justa, no tenemos más remedio que impugnar la orden ejecutiva por la vía judicial", ha hecho saber la compañía en un comunicado citado por la cadena CNN. Según las previsiones, la demanda será presentada este lunes.



A principios de este mes, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que prohíbe "cualquier transacción por parte de cualquier persona, o con respecto a cualquier propiedad, sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos con ByteDance".



Según el mandatario, la difusión en el país norteamericano "de aplicaciones móviles desarrolladas y propiedad de empresas de China sigue amenazando la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos".



Trump firmó una orden ejecutiva similar dirigida a la aplicación de mensajería WeChat, propiedad de la compañía china Tencent Holdings Ltd.



Fuentes de la Casa Blanca confirmaron más tarde que el veto interpuesto por el Gobierno estadounidense a Tencent afectará únicamente a la aplicación WeChat y no a sus compañías de videojuegos Riot Games y Epic Games, desarrolladoras de League of Legends y Fortnite, entre otros.